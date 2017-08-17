Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayla açılacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19 Ağustos Cumartesi:
20.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
20.00 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)
20 Ağustos Pazar:
20.00 Kayserispor-Göztepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)
21 Ağustos Pazartesi:
21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:05
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Talisca'ya tarihi teklif
Toplam 8
Yorum
erkan k orman hayatta 18 milyon euro vermez kimseye )))))
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Valencia için harika olur!
Toplam 3
Yorum
sami bir kere kurtulmusken bir kez daha mi alacagiz? o zaman selcuk, emre, bekir, mehmet topuz da hgelsin, nedir bu ihtiyarlardan cektigimiz.
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Talisca'ya tarihi teklif
Toplam 8
Yorum
baba-hakkı beşiktaşımızın yanındayız. bu çocuğun yeri barca-psv dir. 18 e alındığında en az 25-30 milyon avroya gidecek kalitedir.
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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