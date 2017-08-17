Kadrolu 'F.Bahçe-Trabzon maçı hakemi'

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. Süper Lig'in 2. haftasında Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel, ve Serkan Olguncan yapacak.

Ali Palabıyık, geçtiğimiz sezonun 16. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe ve Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarının da hakemiydi. 16. haftada Trabzon'da oynanan maçı Fenerbahçe 3-0 kazanırken, bordo-mavili takımda Yusuf Erdoğan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmış, Fenerbahçe lehine de bir penaltı kararı verilmişti. 33. haftada Kadıköy'de oynanan maçta ise mücadele Moussa Sow ve Matus Bero'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.



Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri şöyle:





18 Ağustos Cuma



21.45 Kasımpaşa - Beşiktaş: Alper Ulusoy





19 Ağustos Cumartesi



19.00 Kardemir Karabükspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus



19.45 Bursaspor - Alanyaspor: Serkan Tokat



21.45 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar



21.45 Osmanlıspor - Galatasaray: Halil Umut Meler





20 Ağustos Pazar



20.00 Kayserispor - Göztepe: Özgür Yankaya



21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ali Palabıyık



21.45 Antalyaspor - Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım





21 Ağustos Pazartesi



21.45 Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler