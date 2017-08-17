 Kadrolu 'F.Bahçe-Trabzon maçı hakemi' – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Kadrolu 'F.Bahçe-Trabzon maçı hakemi'

    Kadrolu 'F.Bahçe-Trabzon maçı hakemi'

    Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. Süper Lig'in 2. haftasında Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel, ve Serkan Olguncan yapacak.

    Ali Palabıyık, geçtiğimiz sezonun 16. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe ve Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarının da hakemiydi. 16. haftada Trabzon'da oynanan maçı Fenerbahçe 3-0 kazanırken, bordo-mavili takımda Yusuf Erdoğan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmış, Fenerbahçe lehine de bir penaltı kararı verilmişti. 33. haftada Kadıköy'de oynanan maçta ise mücadele Moussa Sow ve Matus Bero'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

    Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri şöyle:


    18 Ağustos Cuma

    21.45 Kasımpaşa - Beşiktaş: Alper Ulusoy


    19 Ağustos Cumartesi

    19.00 Kardemir Karabükspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

    19.45 Bursaspor - Alanyaspor: Serkan Tokat

    21.45 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar

    21.45 Osmanlıspor - Galatasaray: Halil Umut Meler


    20 Ağustos Pazar

    20.00 Kayserispor - Göztepe: Özgür Yankaya

    21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ali Palabıyık

    21.45 Antalyaspor - Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım


    21 Ağustos Pazartesi

    21.45 Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:31
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