Kadrolu 'F.Bahçe-Trabzon maçı hakemi'
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. Süper Lig'in 2. haftasında Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel, ve Serkan Olguncan yapacak.
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
18 Ağustos Cuma
21.45 Kasımpaşa - Beşiktaş: Alper Ulusoy
19 Ağustos Cumartesi
19.00 Kardemir Karabükspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.45 Bursaspor - Alanyaspor: Serkan Tokat
21.45 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar
21.45 Osmanlıspor - Galatasaray: Halil Umut Meler
20 Ağustos Pazar
20.00 Kayserispor - Göztepe: Özgür Yankaya
21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ali Palabıyık
21.45 Antalyaspor - Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım
21 Ağustos Pazartesi
21.45 Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:31
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''Değerlerimi yıkmam''
Toplam 24
Yorum
Cenk Keşke bugün dediklerini Alex krizindede uygulasaydında, Krala yakışır şekilde kulüpten ayrılmasını sağlasaydık.
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Şenol Güneş, Selçuk İnan'ı istiyor
Toplam 54
Yorum
MERT Yönetim bu kadar üst düzey transfer yaptı. Bırakın o gitsin, bu gitsin demeyi de, yönetime güvenip bi susun ve destek olun artık arkadaş.
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Fener'e vız gelir
Toplam 7
Yorum
pirlo Hasan Alinin sol beke monte edilmesi bekleniyor.takımdaki pas yüzdesini artırma amacıyla orta sahada Ozan yer alacak. Ağlamak istiyorum
Kadrolu 'F.Bahçe-Trabzon maçı hakemi' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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