 F.Bahçe-Trabzon maçının hakemi belli oldu – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    F.Bahçe-Trabzon maçının hakemi belli oldu

    F.Bahçe-Trabzon maçının hakemi belli oldu

    Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. Süper Lig'in 2. haftasında Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel, ve Serkan Olguncan yapacak.

    Ayrıntılar birazdan...
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:27
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