F.Bahçe-Trabzon maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. Süper Lig'in 2. haftasında Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel, ve Serkan Olguncan yapacak.
Ayrıntılar birazdan...
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
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