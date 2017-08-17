 Beşiktaş ile Kasımpaşa 29. randevuda – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Beşiktaş ile Kasımpaşa 29. randevuda

    Beşiktaş ile Kasımpaşa 29. randevuda

    Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 29. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 28 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 19'unu Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı.

    Beşiktaş'ın 60 golüne, Kasımpaşa 24 golle cevap verdi.

    Geçen sezonki maçları ev sahibi takımlar kazandı, Kasımpaşa 2-1, Beşiktaş ise 4-1 galip geldi.

    - Kasımpaşa, evindeki son 2 maçı kazandı

    Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında ağırlayacağı rakibini son 2 sezonda evinden puansız gönderdi.

    Beşiktaş, son 4 maçın 3'ünde puan kaybettiği rakibine, deplasmandaki son 2 müsabakada mağlup oldu.

    İki takım arasında 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı. Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar 4-1 kazandı.

    Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

    - Maçlar

    Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    Sezon 1. Maç 2. Maç
    1959-1960 0 - 0 1 - 0
    1960-1961 1 - 1 3 - 0
    1961-1962 1 - 0 0 - 0
    1962-1963 3 - 0 3 - 1 Beyaz Grup
    3 - 0 2 - 0 Final Grubu
    1963-1964 4 - 0 2 - 0
    2007-2008 2 - 1 4 - 2
    2009-2010 2 - 1 2 - 2
    2010-2011 1 - 1 1 - 0
    2012-2013 3 - 1 1 - 3
    2013-2014 3 - 0 2 - 1
    2014-2015 2 - 0 5 - 1
    2015-2016 3 - 3 1 - 2
    2016-2017 1 - 2 4 - 1

    Not: Sonuçlarda ilk takım olarak Beşiktaş alınmıştır.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:56
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