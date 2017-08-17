Beşiktaş ile Kasımpaşa 29. randevuda
Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 29. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 28 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 19'unu Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı.
Beşiktaş'ın 60 golüne, Kasımpaşa 24 golle cevap verdi.
Geçen sezonki maçları ev sahibi takımlar kazandı, Kasımpaşa 2-1, Beşiktaş ise 4-1 galip geldi.
- Kasımpaşa, evindeki son 2 maçı kazandı
Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında ağırlayacağı rakibini son 2 sezonda evinden puansız gönderdi.
Beşiktaş, son 4 maçın 3'ünde puan kaybettiği rakibine, deplasmandaki son 2 müsabakada mağlup oldu.
İki takım arasında 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı. Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar 4-1 kazandı.
Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.
- Maçlar
Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|1. Maç
|2. Maç
|1959-1960
|0 - 0
|1 - 0
|1960-1961
|1 - 1
|3 - 0
|1961-1962
|1 - 0
|0 - 0
|1962-1963
|3 - 0
|3 - 1
|Beyaz Grup
|3 - 0
|2 - 0
|Final Grubu
|1963-1964
|4 - 0
|2 - 0
|2007-2008
|2 - 1
|4 - 2
|2009-2010
|2 - 1
|2 - 2
|2010-2011
|1 - 1
|1 - 0
|2012-2013
|3 - 1
|1 - 3
|2013-2014
|3 - 0
|2 - 1
|2014-2015
|2 - 0
|5 - 1
|2015-2016
|3 - 3
|1 - 2
|2016-2017
|1 - 2
|4 - 1
Not: Sonuçlarda ilk takım olarak Beşiktaş alınmıştır.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:56
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Beck’e talip var
Toplam 6
Yorum
bjkkk haydi inşş olur gökhan gönülle rekabete gircek iyi bir sağ bekimiz olur allahımmm
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Talisca'ya tarihi teklif
Toplam 13
Yorum
ozi talibi hep olan teliscanın alımı yapılıp orman türkiyeden çıkış bonservisi en yüksek rakama satacak ve tarihe gececek
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Valencia için harika olur!
Toplam 5
Yorum
Kaan Hızlı ve teknık oyunculara ıhtıyacımız var.nanı gelırse faydalı olur.o.sahayada appıah gıbı oyuncu tranfer edılmelı.topal ve josef hantallar
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