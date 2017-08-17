 2. ve 3. haftanın 5 maçında değişiklik – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    2. ve 3. haftanın 5 maçında değişiklik

    2. ve 3. haftanın 5 maçında değişiklik

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 2 ve 3. haftada oynanacak 5 maçın başlama saatinde yayın programında gerçekleştirilen düzenleme nedeni ile değişiklik yapıldı.

    Buna göre;

    19.08.2017 tarihinde oynanacak Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir FK müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.00'a,

    19.08.2017 tarihinde oynanacak Bursaspor- Alanyaspor müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e,

    26.08.2017 tarihinde oynanacak Beşiktaş A.Ş.-Bursaspor müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e,

    26.08.2017 tarihinde oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor A.Ş. müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e,

    27.08.2017 tarihinde oynanacak Medipol Başakşehir FK-Atiker Konyaspor müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e

    alındı.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:11
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