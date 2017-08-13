 Süper Akhisar – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Süper Akhisar

    Süper Akhisar

    , Yiğidoları Henrique’nin 73. dakikada attığı golle yenerken, sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Süper Lig’in yeni takımı Yiğidolar ise puan için geldiği Manisa’dan eli boş ayrıldı.

    Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk haftasında Akhisar Belediyespor, u 1-0 mağlup etti. Süper Lig'de 6. sezonunu yaşayan ev sahibi ekip bu sonuçla ligin ilk maçını kaybetmeme ve sahadan puanla ayrılma geleneğini sürdürdü. Karşılıklı ataklarla geçilen maçın ilk yarısında taraflar bir türlü dengeyi bozmayı başaramadı. İkinci yarıda etkili olan taraf Akhisar'dı. 63'te sağ kanattaki Lopes'in ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 73. dakikada Olcan'ın sağdan yaptığı ortada Paulo Henrique düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi ve sonucu belirledi: 1-0.

    SAMBACI GOLLE BAŞLADI
    'un yıldız oyuncusu Paulo Henrique sezona golle başladı. Bir dönem Trabzon forması da giyen 28 yaşındaki Brezilyalı, Sivas forvetlerine zor anlar yaşattı, takımını zafere taşıdı.

    BURUK: GALİBİYET ADIGÜZEL'E ARMAĞAN
    Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Okan Buruk, ilk maçta çok önemli bir 3 puan kazandıklarını söyledi. Maçın ardından konuşan Buruk, lige başarılı başladıklarını belirterek, "Oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptık. Bu galibiyeti Hasan Ali Adıgüzel'e hediye ediyoruz. Son antrenmanda çapraz bağları koptu. Bugün (Dün) ilk 11'de sahada olacaktı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:53
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