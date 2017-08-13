Süper Akhisar
Akhisar Belediyespor, Yiğidoları Henrique’nin 73. dakikada attığı golle yenerken, sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Süper Lig’in yeni takımı Yiğidolar ise puan için geldiği Manisa’dan eli boş ayrıldı.
SAMBACI GOLLE BAŞLADI
Akhisar Belediyespor'un yıldız oyuncusu Paulo Henrique sezona golle başladı. Bir dönem Trabzon forması da giyen 28 yaşındaki Brezilyalı, Sivas forvetlerine zor anlar yaşattı, takımını zafere taşıdı.
BURUK: GALİBİYET ADIGÜZEL'E ARMAĞAN
Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Okan Buruk, ilk maçta çok önemli bir 3 puan kazandıklarını söyledi. Maçın ardından konuşan Buruk, lige başarılı başladıklarını belirterek, "Oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptık. Bu galibiyeti Hasan Ali Adıgüzel'e hediye ediyoruz. Son antrenmanda çapraz bağları koptu. Bugün (Dün) ilk 11'de sahada olacaktı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:53
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
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