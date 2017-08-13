 Kasımpaşa vurgunu – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    vurgunu

    <a href="/index/kasimpasa?id=91664f93-a7d3-4052-95e0-36ea5596dc56" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> vurgunu

    ’u deplasmanda Trezequet, Eduok ve Neumayr’ın penaltıdan attığı gollerle geçti. Emre’nin sayısı ev sahibi ekibe yetmedi.

    deplasmanda oynadığı sezonun ilk maçında 'u 3-1 mağlup etti. 36. dakikada sağ kanattan Neumayr'ın ceza sahasına ortasında, topa iyi yükselen Trezeguet kafayla topu filelerle buluşturdu: 0-1. 40. dakikada sağdan ceza sahası içine giren Trezeguet, N'Sakala ve Tzavellas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Neumayr, topu filelelere göndererek, farkı ikiye çıkardı: 0-2. 42. dakikada Efecan Karaca topu Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre Akbaba'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2. 85. dakikada kaleci Remy'nin soldaki N'Skala'ya çıkarmak istediği topu kapan Mensah, ortaladı. Müsait durumdaki Eduok'un vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-3.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:55
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