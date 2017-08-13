 Gençler tekledi – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Gençler tekledi

    Gençler tekledi

    Başkent temsilcisi kendi evinde oynadığı sezonun ilk maçında Yatabare’nin golüyle geriye düştü. 1 puanı Khalili ile kurtardı.

    Süper Lig'in ilk haftasında ile arasındaki karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı. 3. dakikada Tanase'nin pasında Gençlerbirliği kalecisi Hopf ile karşı karşıya kalan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Kardemir Karabükspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 23. dakikada Gençlerbirliği'nin rakip ceza alanı önünde kazandığı serbest vuruşu kullanan Khalili, meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 60. dakikada Torje, kaleci Hopf ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı uygun durumdaki Yatabare'ye verdi. Yatabare boş kaleye vurdu, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Çekişmeli geçen karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:54
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