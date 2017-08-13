 Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe transferini resmen açıkladı

    Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı

    Fenerbahçe Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Victor De Paula ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Daha önce kiralık olarak görüşmelere başlandığı açıklanan Brezilyalı yıldızın bonservisi alınırken, sarı-lacivertliler KAP bildiriminde Zenit'e 7 milyon euro ödeneceğini açıkladı

    Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha Giuliano ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sambacının transferinde dün sürpriz gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin anlaşıp İstanbul'a getirdiği Brezilyalı yıldız için Trabzonspor diğer menajeri ile devreye girince ortalık karıştı. Giuliano için kulübü Zenit'e yeni teklif götüren bordo-mavili ekibin, Zenit ile anlaştığı belirtildi. Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncu için 8 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği, Zenit'in 'tamam' dediği iddia edildi.

    KİRALAMA YERİNE TAPUSUYLA
    Fenerbahçe ise bu gelişmeler olurken, 'yu Muharrem Usta'nın sahibi olduğu Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçirdi. 'Savaşı kim kazanacak?' sorusu akşam yanıtını buldu. Fenerbahçe, Giuliano ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayıp, "Hoşgeldin" mesajı paylaştı. Kiralık planlanan transferin ise bonservisiyle gerçekleştiği bildirildi. Kanarya, Zenit'e 7 milyon euro ödeyecek.




    STADI GEZDİ, DİLMEN İLE SOHBET ETTİ
    Giuliano sağlık kontrolünün ardından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi. Fenerbahçe Müzesi, Fenerium mağazası, soyunma odaları ve sahayı inceleyen Brezilyalı yıldız, müzede karşılaştığı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Tecrübeli oyuncu kulüp binasında Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve idari menajer Hasan Çetinkaya ile sohbet ederken, Fenerbahçe Televizyonu'nda karşılaştığı yazarımız Rıdvan Dilmen ile de konuşup, fotoğraf çektirdi.



    TRABZON MAÇINDA TRİBÜNDE OLUN!
    İmza sonrası FBTV'ye konuşan Giuliano, yönetime teşekkür ederek, "Taraftarların tutkusunu şimdiden hissediyorum. Onları sahamızdaki ilk maçta (20 Ağustos'ta Trabzonspor ile) tribünlere davet ediyorum. Birlikte güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum" dedi. Brezilyalı oyuncunun 20 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.