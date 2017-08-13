Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Daha önce kiralık olarak görüşmelere başlandığı açıklanan Brezilyalı yıldızın bonservisi alınırken, sarı-lacivertliler KAP bildiriminde Zenit'e 7 milyon euro ödeneceğini açıkladı
KİRALAMA YERİNE TAPUSUYLA
Fenerbahçe ise bu gelişmeler olurken, Giuliano'yu Muharrem Usta'nın sahibi olduğu Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçirdi. 'Savaşı kim kazanacak?' sorusu akşam yanıtını buldu. Fenerbahçe, Giuliano ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayıp, "Hoşgeldin" mesajı paylaştı. Kiralık planlanan transferin ise bonservisiyle gerçekleştiği bildirildi. Kanarya, Zenit'e 7 milyon euro ödeyecek.
STADI GEZDİ, DİLMEN İLE SOHBET ETTİ
Giuliano sağlık kontrolünün ardından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi. Fenerbahçe Müzesi, Fenerium mağazası, soyunma odaları ve sahayı inceleyen Brezilyalı yıldız, müzede karşılaştığı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Tecrübeli oyuncu kulüp binasında Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve idari menajer Hasan Çetinkaya ile sohbet ederken, Fenerbahçe Televizyonu'nda karşılaştığı yazarımız Rıdvan Dilmen ile de konuşup, fotoğraf çektirdi.
TRABZON MAÇINDA TRİBÜNDE OLUN!
İmza sonrası FBTV'ye konuşan Giuliano, yönetime teşekkür ederek, "Taraftarların tutkusunu şimdiden hissediyorum. Onları sahamızdaki ilk maçta (20 Ağustos'ta Trabzonspor ile) tribünlere davet ediyorum. Birlikte güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum" dedi. Brezilyalı oyuncunun 20 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:33
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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