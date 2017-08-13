F.Bahçe Giuliano'yu resmen açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Daha önce kiralık olarak görüşmelere başlandığı açıklanan Brezilyalı yıldızın bonservisi alınırken, sarı-lacivertliler KAP bildiriminde Zenit'e 7 milyon euro ödeneceğini açıkladı
KİRALAMA YERİNE TAPUSUYLA
Fenerbahçe ise bu gelişmeler olurken, Giuliano'yu Muharrem Usta'nın sahibi olduğu Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçirdi. 'Savaşı kim kazanacak?' sorusu akşam yanıtını buldu. Fenerbahçe, Giuliano ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayıp, "Hoşgeldin" mesajı paylaştı. Kiralık planlanan transferin ise bonservisiyle gerçekleştiği bildirildi. Kanarya, Zenit'e 7 milyon euro ödeyecek.
STADI GEZDİ, DİLMEN İLE SOHBET ETTİ
Giuliano sağlık kontrolünün ardından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi. Fenerbahçe Müzesi, Fenerium mağazası, soyunma odaları ve sahayı inceleyen Brezilyalı yıldız, müzede karşılaştığı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Tecrübeli oyuncu kulüp binasında Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve idari menajer Hasan Çetinkaya ile sohbet ederken, Fenerbahçe Televizyonu'nda karşılaştığı yazarımız Rıdvan Dilmen ile de konuşup, fotoğraf çektirdi.
TRABZON MAÇINDA TRİBÜNDE OLUN!
İmza sonrası FBTV'ye konuşan Giuliano, yönetime teşekkür ederek, "Taraftarların tutkusunu şimdiden hissediyorum. Onları sahamızdaki ilk maçta (20 Ağustos'ta Trabzonspor ile) tribünlere davet ediyorum. Birlikte güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum" dedi. Brezilyalı oyuncunun 20 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:09
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SOSYALbahçe
Toplam 93
Yorum
Kartaliçe Fenerin puan kaybetmesine sevinirim de şu durum kötü ya ne sanıyo bunlar kendini acaba fener buyuk camia farkinda degiller galiba
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Fenerbahçe'nin "10 numara" tercihi
Toplam 8
Yorum
mehmet sevillanın maçını seyrettim bu kadar hızlı top oynanırmı ne o öyle basket maçı gibi futbol dediğin attığı pas ya boşa ya da taca çıkacak
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Özlem bitecek
Toplam 54
Yorum
ömer te. Hep derim .sen bizim KOCAMAN FİYASKO muzsun.Göztepeyle oynuyosun 6 savunma oyuncusu var 11 de.pörse- ismaili sayma 2 oyuncun eksik ..9 kişi
F.Bahçe Giuliano'yu resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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