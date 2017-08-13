F.Bahçe Giuliano transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Daha önce kiralık olarak görüşmelere başlandığı açıklanan Brezilyalı yıldızın bonservisi alınırken, sarı-lacivertliler KAP bildiriminde Zenit'e 7 milyon euro ödeneceğini açıkladı
KİRALAMA YERİNE TAPUSUYLA
Fenerbahçe ise bu gelişmeler olurken, Giuliano'yu Muharrem Usta'nın sahibi olduğu Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçirdi. 'Savaşı kim kazanacak?' sorusu akşam yanıtını buldu. Fenerbahçe, Giuliano ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayıp, "Hoşgeldin" mesajı paylaştı. Kiralık planlanan transferin ise bonservisiyle gerçekleştiği bildirildi. Kanarya, Zenit'e 7 milyon euro ödeyecek.
STADI GEZDİ, DİLMEN İLE SOHBET ETTİ
Giuliano sağlık kontrolünün ardından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi. Fenerbahçe Müzesi, Fenerium mağazası, soyunma odaları ve sahayı inceleyen Brezilyalı yıldız, müzede karşılaştığı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Tecrübeli oyuncu kulüp binasında Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve idari menajer Hasan Çetinkaya ile sohbet ederken, Fenerbahçe Televizyonu'nda karşılaştığı yazarımız Rıdvan Dilmen ile de konuşup, fotoğraf çektirdi.
TRABZON MAÇINDA TRİBÜNDE OLUN!
İmza sonrası FBTV'ye konuşan Giuliano, yönetime teşekkür ederek, "Taraftarların tutkusunu şimdiden hissediyorum. Onları sahamızdaki ilk maçta (20 Ağustos'ta Trabzonspor ile) tribünlere davet ediyorum. Birlikte güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum" dedi. Brezilyalı oyuncunun 20 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:26
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Fenerbahçe'nin "10 numara" tercihi
Toplam 5
Yorum
jayjay bu 11 le 100 gol garanti diyorum
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 128
Yorum
yılmaz Tüm Trabzonsporlu camiasına sesleniyorum.. Trabzonspor taraftarını ve halkını seven biri olarak söylüyorum bunu.. Kardeşlerim size dost görünüp kazık atan her zaman Galatasaray olmuştur, Fenerbahçe değil..Galatasaray her zaman Fenerbahçeyle çekişmesinde sizi dost görüntüsüyle yanına çekmiştir.. Umarım bunu bir gün anlarsınız. Trabzonspor'un havuzdan aldığı payın az olduğunu 4. Büyük olarak yükseltilmesi gerektiğini ve bu hakkın teminini bizzat Aziz Yıldırım yapmıştır.. seversiniz sevmezsiniz o ayrı konu. Saygılar
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G.Saray’da bırakacak!
Toplam 7
Yorum
gs tamam o zaman bu sene bıraksın
F.Bahçe Giuliano transferini resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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