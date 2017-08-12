 Kasımpaşa deplasmanda güldü – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    deplasmanda güldü

    Kasımpaşa deplasmanda güldü

    Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk hafta maçında, deplasmanda 'u 3-1 mağlup etti.

    13. dakikada Efecan Karaca sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda topu ön direğe ortaladı. İyi yükselen Mbilla'nın vuruşunda top kalecinin göğsünden sekti. Kasımpaşalı oyuncular, kaleciden seken topu uzaklaştırdı.

    16. dakikada 'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Alanyasporlu futbolcular, topu ceza sahası dışına gönderdi. Topla buluşan Murillo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

    19. dakikada Vagner Love, sağdan bindiren Mbilla'ya topu çıkardı. Mbilla, ceza sahası içine girerek arka direğe topu ortaladı. Emre Akbaba'nın vuruşunda kaleci Ramazan Köse topa müdahale etti. Vagner Love, önüne düşen topa dokunamadı.

    36. dakikada sağ kanattan Neumayr'ın ceza sahasına ortasında, topa iyi yükselen Trezeguet kafayla topu filelerle buluşturdu: 0-1

    40. dakikada sağdan ceza sahası içine giren Trezeguet, N'Sakala ve Tzavellas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Neumayr, topu filelelere göndererek, farkı ikiye çıkardı: 0-2

    42. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Ceza sahası dışında Efecan Karaca topu Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre Akbaba'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

    Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

    52. dakikada Efecan Karaca soldan ceza sahası içine girerek topu geriden gelen Mbilla'ya bıraktı. Mbilla'nın yatarak vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

    75. dakikada sağ taraftan Emre Akbaba'nın kullandığı korner atışında, kaleye giden topu kaleci Ramazan Köse uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktasına düşen topa Efecan Karaca dokundu. Top üst direğin yanından dışarı çıktı.

    85. dakikada kaleci Remy'nin soldaki N'Skala'ya çıkarmak istediği topu kapan Mensah, Alanyaspor ceza sahasına ortaladı. Müsait durumdaki Eduok'un vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-3

    Maçta başka gol olmayınca konuk ekip, maçı 3-1 kazandı.

    Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

    Hakemler: Suat Arslanboğa, Ekrem Kan, Mehmet Kısal

    Alanyaspor: Remy, Gassama, Fofana, Tzavellas, N'Skala, Sackey (Dk. 63 Cenk Ahmet Alkılıç), Maniatis (Dk. 84 Emre Nefiz), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mbilla (Dk. 84 Yusuf Serdar Çoban), Vagner Love

    Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 89 Abdullah Durak), Murillo, Neumayr (Dk. 78 Mensah), Trezeguet, Adem Büyük (Dk. 60 Eduok)

    Goller: Dk. 36 Trezeguet, Dk. 40 Neumayr (penaltı), Dk. 85 Eduok (Kasımpaşa), Dk. 42 Emre Akbaba (Alanyaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 14 Youssef, Dk. 47 Neumayr, Dk. 86 Eduok, Dk. 90 Abdullah Durak (Kasımpaşa), Dk. 43 Fofana, Dk. 57 Sackey (Alanyaspor)
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa deplasmanda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.