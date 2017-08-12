Kasımpaşa deplasmanda güldü
Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk hafta maçında, Kasımpaşa deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
16. dakikada Kasımpaşa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Alanyasporlu futbolcular, topu ceza sahası dışına gönderdi. Topla buluşan Murillo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
19. dakikada Vagner Love, sağdan bindiren Mbilla'ya topu çıkardı. Mbilla, ceza sahası içine girerek arka direğe topu ortaladı. Emre Akbaba'nın vuruşunda kaleci Ramazan Köse topa müdahale etti. Vagner Love, önüne düşen topa dokunamadı.
36. dakikada sağ kanattan Neumayr'ın ceza sahasına ortasında, topa iyi yükselen Trezeguet kafayla topu filelerle buluşturdu: 0-1
40. dakikada sağdan Alanyaspor ceza sahası içine giren Trezeguet, N'Sakala ve Tzavellas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Neumayr, topu filelelere göndererek, farkı ikiye çıkardı: 0-2
42. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Ceza sahası dışında Efecan Karaca topu Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre Akbaba'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
52. dakikada Efecan Karaca soldan ceza sahası içine girerek topu geriden gelen Mbilla'ya bıraktı. Mbilla'nın yatarak vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
75. dakikada sağ taraftan Emre Akbaba'nın kullandığı korner atışında, kaleye giden topu kaleci Ramazan Köse uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktasına düşen topa Efecan Karaca dokundu. Top üst direğin yanından dışarı çıktı.
85. dakikada kaleci Remy'nin soldaki N'Skala'ya çıkarmak istediği topu kapan Mensah, Alanyaspor ceza sahasına ortaladı. Müsait durumdaki Eduok'un vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-3
Maçta başka gol olmayınca konuk ekip, maçı 3-1 kazandı.
Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
Hakemler: Suat Arslanboğa, Ekrem Kan, Mehmet Kısal
Alanyaspor: Remy, Gassama, Fofana, Tzavellas, N'Skala, Sackey (Dk. 63 Cenk Ahmet Alkılıç), Maniatis (Dk. 84 Emre Nefiz), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mbilla (Dk. 84 Yusuf Serdar Çoban), Vagner Love
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 89 Abdullah Durak), Murillo, Neumayr (Dk. 78 Mensah), Trezeguet, Adem Büyük (Dk. 60 Eduok)
Goller: Dk. 36 Trezeguet, Dk. 40 Neumayr (penaltı), Dk. 85 Eduok (Kasımpaşa), Dk. 42 Emre Akbaba (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Youssef, Dk. 47 Neumayr, Dk. 86 Eduok, Dk. 90 Abdullah Durak (Kasımpaşa), Dk. 43 Fofana, Dk. 57 Sackey (Alanyaspor)
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:07
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Volkan Demirel'den inanılmaz hata
Toplam 26
Yorum
kameni kamenii ikili ilişkilerle kale alınmaz..burası fenerbahçe..kimse fenerden büyük değil..volkan kızağaaa
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yanıt
Toplam 17
Yorum
ComeToBesiktas Aykut'u çok şişiriyor basın ve yorumcular, bu sene sonunda Aykut şutlanır.Fb iyi kadro kursa bile hocadan kaybeder.BJK ligi domine eder
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''Taraftarın tutkusunu hissediyorum''
Toplam 4
Yorum
kederbahçe ey aykut hoca iyi bir kaleciyi fatih hoca neden milli takımda oynatmasın. volkanı oynatacaksan niye kaleci aldırdın.
Kasımpaşa deplasmanda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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