 Gençlerbirliği ve Karabük yenişemedi – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ve Karabük yenişemedi

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    Süper Lig'in ilk haftasında ile Kardemir arasındaki karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

    Karşılaşmanın 3. dakikasında ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Tanase'nin pasında kalecisi Hopf ile karşı karşıya kalan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Kardemir 'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

    23. dakikada 'nin rakip ceza alanı önünde kazandığı serbest vuruşu kullanan Khalili, meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-1

    41. dakikada Dany'nin hatasından faydalanarak Kardemir kalecisi Rybka ile karşı karşıya kalan Rantie, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

    60. dakikada Gençlerbirliği defansının hatasından faydalanarak topla buluşan Torje, kaleci Hopf ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Yatabare'ye verdi. Bu futbolcu, iki rakibinin müdahalesi sırasında boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

    82. dakikada Khalili'nin pasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kalan Vedat Muric'in vuruşunda, kaleci Rybka topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

    85. dakikada Dialo'nun kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Rybka kontrol etti.

    90. dakikada Khalili'nin kullandığı serbest atışta arka direkte iyi yükselen Dialo'nun kafa vuruşunda top, yandan auta çıktı.

    Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

    Stat: Ankara 19 Mayıs

    Hakemler: Koray Gençerler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan

    Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Milinkovic), Palitsevich, Luccas Claro, Uğur Çiftçi, Khalili, Issah, Ahmet İlhan Özek (Dk. 74 Vedat Muric), Zeki Yavru, Rantie, Skuletic (Dk. 56 Dialo)

    Kardemir Karabükspor: Rybka, Papp, Dany, Barış Başdaş, Kerim Zengin, Poko, Ceyhun Gülselam, İlhan Depe (Dk. 75 Bliznichenko), Torje (Dk. 84 Traore), Tanese, Yatabare (Dk. 81 Seleznov)

    Goller: Dk. 3 Yatabare (Kardemir Karabükspor), Dk. 23 Khalili (Gençlerbirliği)

    Sarı kartlar: Dk. 20 Poko, Dk. 21 Barış Başdaş, Dk. 89 Traore (Kardemir Karabükspor), Dk. 61 Issah, Dk. 62 Palitsevich (Gençlerbirliği)

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:18
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