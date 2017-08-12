Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Daha önce kiralık olarak görüşmelere başlandığı açıklanan Brezilyalı yıldızın bonservisi alınırken, sarı-lacivertliler KAP bildiriminde Zenit'e 7 milyon euro ödeneceğini açıkladı
Sarı-lacivertliler KAP'a yaptıkları açıklamada, "Guliano Victor de Paula'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Zenit kulübüne transfer bedeli olarak 7.000.000 Avro ödenecektir" denildi.
KLİPLE DUYURULDU
Sarı-lacivertli kulüp, son yılların modasına uyarak transferi hazırlanan video kliple duyurdu. Klipte, taraftarların "Giuliano'yu açıkla" baskısının ardından 3'ten geri sayımın ardından "Giuliano Fenerbahçe'de" müjdesi sarı-lacivertlilere verildi.
KİRALANMADAN VAZGEÇİLDİ
Fenerbahçe resmi sitasi de Giuliano transferiyle ilgili bir açıklama yapıldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle; "Kulübümüz, daha önce kiralık olarak kadromuza katılması için görüşmelere başlanan orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ve kulübü Zenit ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.
Bu bağlamda 27 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."
GIULIANO KİMDİR KAÇ YAŞINDA?
Rus kulübünün 2016 yılında Gremio'dan 7 milyon Euro karşılığı transfer ettiği 27 yaşındaki Giuliano, geçen sezon 38 resmi karşılaşmada sahaya çıktı ve 17 gol- 13 asist ile oynadı.
Tam adı Giuliano Victor de Paula olan yıldız futbolcu, bu sene ise 4 maçta oynadı. Sırasıyla, Parana, Internacional, Dnipro, Gremio, Ural ve Zenit formaları giyen Giuliano, 13 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:00
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Orman'dan flaş 'Melo' yorumu
Toplam 6
Yorum
Nuri Şahin Biz Bjk'nin efendiliğini eboue'ye viski şişesi atılırken ve olimpiyat stadında Melo'nun kırmızısından sonra bjk'lier sahaya girerken gördük.
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Giuliano'da şok gelişme!
Toplam 10
Yorum
Ahmet Ali Şahin Tam aksini düşünmekteyim. Mehmet ekici olayı farklı bu farklı. Mehmet ekici yi ayartan ve ETİK DIŞI davranan FB klübü idi.
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Galatasaray, Feghouli'ye kavuşuyor
Toplam 13
Yorum
ÎSMAÎL Yeter da git zaten
Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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