Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Son anda Trabzonspor'un devreye girmesiyle kızışan transfer yarışında mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 4 yıllık sözleşme imzalandığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu içib kulübü Zenit'e 7 milyon Euro ödeyecek.Sarı-lacivertliler KAP'a yaptıkları açıklamada, "Guliano Victor de Paula'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Zenit kulübüne transfer bedeli olarak 7.000.000 Avro ödenecektir" denildi.Sarı-lacivertli kulüp, son yılların modasına uyarak transferi hazırlanan video kliple duyurdu. Klipte, taraftarların "" baskısının ardından 3'ten geri sayımın ardından " Giuliano Fenerbahçe'de " müjdesi sarı-lacivertlilere verildiFenerbahçe resmi sitasi de Giuliano transferiyle ilgili bir açıklama yapıldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle; "Kulübümüz, daha önce kiralık olarak kadromuza katılması için görüşmelere başlanan orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ve kulübü Zenit ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.Bu bağlamda 27 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

Rus kulübünün 2016 yılında Gremio'dan 7 milyon Euro karşılığı transfer ettiği 27 yaşındaki Giuliano, geçen sezon 38 resmi karşılaşmada sahaya çıktı ve 17 gol- 13 asist ile oynadı.

Tam adı Giuliano Victor de Paula olan yıldız futbolcu, bu sene ise 4 maçta oynadı. Sırasıyla, Parana, Internacional, Dnipro, Gremio, Ural ve Zenit formaları giyen Giuliano, 13 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi.