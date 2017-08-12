Akhisar tek attı üç aldı
Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk haftasında Akhisar Belediyespor, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
6. dakikada Olcan Adın'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
40. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Paulo Henrique'nin verdiği pasta Barbosa'nın vuruşunda, kaleci Rochet topu kornere çeldi.
41. dakikada Olcan Adın'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda kaleci Rochet topu kornere gönderdi.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
55. dakikada sağ kanattan Miguel Lopes'in yaptığı ortada Onur Ayık'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
63. dakikada sağ kanattaki Miguel Lopes'in ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Paulo Henrique'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
73. dakikada Olcan Adın'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Paulo Henrique düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-0
Müsabaka Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Barış Şimşek, Alpaslan Dedeş, Samet Çavuş
Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Onur Ayık (Dk. 60 Muğdat Çelik), Soner Aydoğdu, Sissoko, Olcan Adın, Barbosa (Dk. 81 Eray Ataseven), Paulo Henrique (Dk. 90 Ioan Hora)
Demir Grup Sivasspor: Rochet, Rıdvan Şimşek, Dyakov, Bjarsmyr, Echiejile, Emre Kılınç, Galip Güzel (Dk. 77 Kerim Avcı), Auremir, Leandrinho (Dk. 58 Hakan Bilgiç), Hakan Arslan, Kone (Dk. 66 Muhammet Demir)
Sarı kartlar: Dk. 2 Rıdvan Şimşek, Dk. 76 Hakan Arslan, Dk. 81 Hakan Bilgiç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 78 Ömer Bayram, Dk. 79 Miguel Lopes, Dk. 82 Olcan Adın (Akhisar Belediyespor)
Gol: Dk. 73 Paulo Henrique (Akhisar Belediyespor)
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:15
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Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu
Toplam 7
Yorum
Fiko Son 2 senedir FB ve gs kötü durumda olduğundan ve tff yi de arkasına alarak hakem desteğiyle şampiyon yaptılar ama bu sene yedirmezler hacı
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Giuliano Ülker Stadyumu'nu gezdi
Toplam 3
Yorum
hep eziklik trabzon fenerle çarpıştıkça EZİLİYOR bu inat neden..
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Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı
Toplam 13
Yorum
61 GÖRDÜNÜZMÜ DÜNYA KAÇ BUCAK FENERBAHÇE İLE UĞRAŞILMAZ YERİN DİBİNE BATTINIZ MEHMET EKİCİ TIRASFERİNDEDE BATTINIZ AKILLANDINIZMI
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