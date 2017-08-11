 Süper Lig başlıyor – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    başlıyor

    Süper Lig başlıyor

    Negredo, Pepe, Gomis, Belhanda, Soldado, Valbuena, Kucka, Burak, Clichy ve Menez gibi yıldızların boy göstereceği , bugün saat 21.45’te M.Başakşehir-Bursaspor maçıyla kapılarını açıyor.

    'de 2017-18 futbol sezonu M.Başakşehir-Bursaspor maçıyla başlıyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan yeni sezonun açılış maçında, Bursaspor, yenilenen kadrosu ve Fransız yeni Teknik Direktörü Paul Le Guen ile birlikte ilk sınavını verecek. Şampiyonlar Ligi'nde göğsümüzü kabartan sonuçlar alan ve play-off turuna yükselen Başakşehir ise geçen sezonki başarısını bu sezon şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.




    İŞTE SÜPER LİG'İN ENLERİ

    -Süper Lig'in en deneyimlisi Karabükspor'dan 39 yaşındaki Ahmet Şahin, en genci ise Trabzonspor'dan 16 yaşındaki Arda Akbulut.
    -En uzun boylu 1.97'lik boylarıyla G.Saraylı kaleci İsmail Çipe ile Akhisar'ın file bekçisi Milan Lukac. En kısa futbolcu ise 1.66'yla Alanyaspor'dan orta saha Efecan Karaca.
    -Kasımpaşa 25.1 yaş ortalamasıyla en genç, Akhisar 28.5'le en yaşlı takım.
    -Kadro değeri en az olan takım 15 milyon 80 bin euro ile Demir Grup Sivasspor.
    -Teknik direktörler arasında en genç 39'la G.Saray'dan Igor Tudor, en yaşlı 65'le Beşiktaş'tan Şenol güneş.
    -En genç hakem 29 yaşındaki Ali Şansalan, en yaşlı ise 45'le Bülent Yıldırım.
    -Aynı takımda en uzun süredir oynayan isim 15 yılla Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel.
    -Ligde faal futbolcular içinde en golcü isim 139 golle Kayserisporlu Umut Bulut. Aynı zamanda 417 maçla en fazla Süper Lig karşılaşmasında forma giyen futbolcu.
    -En çok maça çıkan teknik direktör; 27 sezonda 547 maçla Sivasspor'un hocası Samet Aybaba. Aybaba'yı 511 müsabakayla Şenol Güneş takip etti.
    -Şampiyonluk sayısında Galatasaray 20'yle ilk sırada. Fenerbahçe 19, Beşiktaş 15, Trabzonspor 6 ve Bursaspor da 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:52
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