Süper Lig başlıyor
Negredo, Pepe, Gomis, Belhanda, Soldado, Valbuena, Kucka, Burak, Clichy ve Menez gibi yıldızların boy göstereceği Süper Lig, bugün saat 21.45’te M.Başakşehir-Bursaspor maçıyla kapılarını açıyor.
İŞTE SÜPER LİG'İN ENLERİ
-Süper Lig'in en deneyimlisi Karabükspor'dan 39 yaşındaki Ahmet Şahin, en genci ise Trabzonspor'dan 16 yaşındaki Arda Akbulut.
-En uzun boylu 1.97'lik boylarıyla G.Saraylı kaleci İsmail Çipe ile Akhisar'ın file bekçisi Milan Lukac. En kısa futbolcu ise 1.66'yla Alanyaspor'dan orta saha Efecan Karaca.
-Kasımpaşa 25.1 yaş ortalamasıyla en genç, Akhisar 28.5'le en yaşlı takım.
-Kadro değeri en az olan takım 15 milyon 80 bin euro ile Demir Grup Sivasspor.
-Teknik direktörler arasında en genç 39'la G.Saray'dan Igor Tudor, en yaşlı 65'le Beşiktaş'tan Şenol güneş.
-En genç hakem 29 yaşındaki Ali Şansalan, en yaşlı ise 45'le Bülent Yıldırım.
-Aynı takımda en uzun süredir oynayan isim 15 yılla Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel.
-Ligde faal futbolcular içinde en golcü isim 139 golle Kayserisporlu Umut Bulut. Aynı zamanda 417 maçla en fazla Süper Lig karşılaşmasında forma giyen futbolcu.
-En çok maça çıkan teknik direktör; 27 sezonda 547 maçla Sivasspor'un hocası Samet Aybaba. Aybaba'yı 511 müsabakayla Şenol Güneş takip etti.
-Şampiyonluk sayısında Galatasaray 20'yle ilk sırada. Fenerbahçe 19, Beşiktaş 15, Trabzonspor 6 ve Bursaspor da 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:52
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
Süper Lig başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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