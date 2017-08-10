 Süper Lig'de ilk hafta programı – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Süper Lig'de ilk hafta programı

    Süper Lig'de ilk hafta programı

    Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

    Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 1. Hafta maçları 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta oynanacak. Merkez Hakem Kurulu az önce ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

    11 AĞUSTOS CUMA

    21:45 Medipol Başakşehir - Bursaspor - Ümit Öztürk

    12 AĞUSTOS CUMARTESİ

    20:00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor - Koray Gençerler

    20:00 Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Demir Grup Sivasspor - Barış Şimşek

    21:45: Alanyaspor- Kasımpaşa - Suat Arslanboğa

    21:45 Göztepe - Fenerbahçe - Yaşar Kemal Uğurlu

    13 AĞUSTOS PAZAR

    20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor - Mete Kalkavan

    20:00 Trabzonspor -Atiker Konyaspor - Hüseyin Göçek

    21:45 Beşiktaş -Antalyaspor - Cüneyt Çakır

    14 AĞUSTOS PAZARTESİ

    21:45 Galatasaray - Kayserispor - Halis Özkahya

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:31
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