Süper Lig'de ilk hafta programı
Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 1. Hafta maçları 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta oynanacak. Merkez Hakem Kurulu az önce ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
11 AĞUSTOS CUMA
21:45 Medipol Başakşehir - Bursaspor - Ümit Öztürk
12 AĞUSTOS CUMARTESİ
20:00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor - Koray Gençerler
20:00 Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Demir Grup Sivasspor - Barış Şimşek
21:45: Alanyaspor- Kasımpaşa - Suat Arslanboğa
21:45 Göztepe - Fenerbahçe - Yaşar Kemal Uğurlu
13 AĞUSTOS PAZAR
20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor - Mete Kalkavan
20:00 Trabzonspor -Atiker Konyaspor - Hüseyin Göçek
21:45 Beşiktaş -Antalyaspor - Cüneyt Çakır
14 AĞUSTOS PAZARTESİ
21:45 Galatasaray - Kayserispor - Halis Özkahya
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:31
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Cenk’ten büyük hata
Toplam 6
Yorum
Gerçekler Tam anlamıyla SEFİLCE yazık bunca yıl 2 büyük kulüp buna para ödedi,bu kadarmı anlıyorsunuz kaleci olmayan kaleciden
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Yılmaz’a büyük jest
Toplam 1
Yorum
aslan burakta bölücünün teki takımı ikiye böler. nerden getirdi trabzonspor. başka oyuncu bulamadı bi işe yaramaz.
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66'yı vermeyin
Toplam 6
Yorum
alibeker Arda'yı istemiyoruz.
Süper Lig'de ilk hafta programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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