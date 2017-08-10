Süper Lig'de İlhan Cavcav sezonu başlıyor

Türkiye Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu yarın Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanacak olan karşılaşma ile başlayacak.



Geçen sezon lig ve kupayı final haftalarında kaybeden Başakşehir, yeni hocası ve transferleriyle geçen seneki kabusu bir daha yaşamak istemeyen Bursaspor'u konuk edecek.



ABDULLAH AVCI'NIN BAŞAKŞEHİR'İ AVRUPA'DA

Medipol Başakşehir'in takımın başına getirdiğinden beri taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan, Abdullah Avcı özellikle son 2 sezondur oynattığı futbolla kariyerinde zirve yaptı. Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarının kapısından dönen Avcı ve ekibi bu sezon Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Club Brugge takımını eleyerek Sevilla'nın rakibi oldu. Turuncu-Lacivertli ekip böylece Şampiyonlar Ligi Play off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edebilecek.



LE GUEN İLE YENİ YAPILANMA

Geçtiğimiz sezonda düşme korkusunu yakından hisseden ve son hafta alınan Trabzon galibiyetiyle ligde kalabilen Bursaspor'da ise yeni sezon öncesinde takımın başına Fransız Teknik adam Paul Le Guen'i getirdi. Tecrübeli teknik adamla eski günlerine geri dönmek isteyen Bursaspor'da hocanın istediği bölgelere transferler yapılırken, yönetim ve taraftar geçen sezon ortaya konan kötü futbolun bu sezona yansımasını istemiyor.



14 YERLİ 4 YABANCI HOCA

Yeni sezonda Türk takımlarında 14 yerli, 4 yabancı hoca mücadelenin içinde olacak. Süper Lig'de yer alan takımlar arasında 8 tanesi sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine gitti. Bu takımlar arasında, Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı, Bursaspor Le Guen'i, Konyaspor Mustafa Reşit Akçay'ı, Osmanlıspor Bülent Uygun'u, Kayserispor Marius Sumudica'yı ve Karabükspor Erkan Sözeri'yi, lige yeni yükselen Yeni Malatyaspor Ertuğrul Sağlam'ı ve yine ligin yeni ekiplerinden Göztepe de Tamer Tuna'yı yeni sezon öncesinde takımlarının başına getirdi.

Geçen sene Süper Lig'de görev yapan 10 teknik adam ise bu seneye de takımlarının başında göreve devam edecek, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Alanyaspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Sivasspor, geçen sene takımları çalıştıran hocalarla yola devam etme kararı aldılar.



EN ÇOK TRANSFERİ KAYSERİSPOR YAPTI

Yeni sezon öncesinde Süper Lig temsilcileri, yerli ve yabancı birçok ismi kadrosuna kattı. Kadrosuna şu ana kadar en çok oyuncu katan takım 15 transferle Kayserispor olurken, kadrosuna kattığı 4 futbolcu ile en az transfer yapan takımlar ise Beşiktaş ve Trabzonspor oldu.



İŞTE YENİ SEZONDA SÜPER LİGDE GÖREV YAPACAK HAKEMLER ŞÖYLE

Yeni sezonda daha önce görev alacak hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2017-2018 sezonunda Türkiye Süper Ligi'nde görev yapacak hakem listesi şu şekilde; Ali Palabıyık, Bülent Yıldırım, Serkan Tokat, Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Öğretmenoğlu, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Serkan Çınar, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Koray Gençerler, Barış Şimşek.



YENİ SEZONUN İLK KUPASI KONYASPOR'UN OLDU

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Konyaspor'un karşılaştığı Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Yeşil-Beyazlı ekip, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 2017-2018 sezonunun ilk kupasını müzesine götürmüş oldu.



SÜPER LİG'İN TARİHE GEÇEN BAZI 'EN'LERİ İSE ŞÖYLE:



Lig tarihinde ilk golü İzmirsporlu Özcan Altuğ attı



Şenol Güneş, Trabzonspor'un kalesinde toplam 1112 dakika süreyle gol yemedi



Beşiktaş, üst üste 48 maçta sahadan yenik ayrılmadı



Datcu, Fenerbahçe'nin kalesinde bir sezonda yalnızca 6 gol yedi



Beşiktaş, üst üste 13 maç kazandı



Tanju Çolak, Fenerbahçe formasıyla 1 maçta 6 gol birden attı



Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz, dört büyük takımda forma giyen iki oyuncu oldu



Evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait bulunuyor



Galatasaray, iki aşamalı ligde bir sezonda 42 maçta 105 golle rekor kırdı, sarı-kırmızılılar evinde 25 maç üst üste kazandı



Sezonu namağlup şampiyon tamamlayan tek takım Beşiktaş



Beşiktaş, bir sezonda 4 derbi maçı da gol yemeden kazanan ve gol atamadan kaybeden tek takım



Ligin 59 yıllık geçmişinde, 10 ve daha fazla gol atılan toplam 13 karşılaşma yapıldı



Fenerbahçe'nin, 1991-1992 sezonunda Gaziantepspor'u 8-4 yendiği maçta atılan toplam 12 gol, lig tarihinin en çok gol kaydedilen karşılaşması oldu



Süper Lig'in son 11 sezonunda sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi



Lig tarihinde şimdiye kadar alınan en gollü beraberliği 9 kez ile 4-4'lük skor oldu.



59 yıllık lig tarihinde en çok gol 1987-1988, en az gol ise 1973-1974 sezonunda atıldı



Gol ortalaması, 2000-2001 sezonunda maç başına 3,32 ile en yüksek rakama ulaştı



Ligde 3 puan sistemine geçildikten sonraki dönemde en düşük gol ortalaması 2,4 ile 2006-2007 sezonunda gerçekleşti



1979-1980 sezonunda Trabzonspor 12 galibiyet alarak şampiyonluğa ulaştı,



1989-1990 sezonunda Malatyaspor aynı sayıda galibiyetle ligden düştü- Fenerbahçe, 1980-1981sezonunda küme düşmekten gol averajıyla

kurtuldu-



?2012-2013'te Kasımpaşa,2016-2017'de de Medipol Başakşehir, ligde şampiyonluk yaşayan 5 takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor'u aynı sezon içinde yenebilen iki ekip oldu



Ligde şampiyonlar 4 kez averajla belli oldu, düşen takımlar da 9 kez yine gol averajıyla ortaya çıktı



2003-2004 sezonunda ikinci yarıya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider başlayan Beşiktaş, sezonu, şampiyon tamamlayan

rakibinin 14 puan gerisinde, üçüncü sırada tamamlayabildi



?1986-1987'de MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında hakem Ahmet Akçay'a çarpan top golle sonuçlandı.



?2015-2016'da Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun, müsabakanın hakemi Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösterdi