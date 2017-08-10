 Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Dursun Özbek – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Dursun Özbek

    Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Dursun Özbek

    Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda başkanlığa Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek seçildi

    Mevcut başkan Göksel Gümüşdağ'ın göreve devam etmeme kararından sonra gerçekleştirilen kongre, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un divan kurulu başkanlığında, İstanbul'da yapıldı.

    Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıda, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık Dik ile yarışan Dursun Özbek, oy çokluğuyla başkanlığa getirildi.

    Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ise başkan yardımcıları olarak açıklandı.

    Genel kurula Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa dışındaki kulüpler başkan düzeyinde katıldı.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:13
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