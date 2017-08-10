 İspanya'ya Llull'den kötü haber – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    İspanya'ya Llull'den kötü haber

    İspanya'ya Llull'den kötü haber

    Belçika ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İspanya Milli Takımı'nın yıldız basketbolcusu Llull, EuroBasket 2017'de forma giyemeyecek

    İspanya Milli Takımı'nın Belçika ile yaptığı hazırlık maçında dizinden sakatlanan yıldız oyun kurucu Sergio Llull, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) yer alamayacak.

    İspanya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, mücadelenin ilk çeyreğinde sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edilen 29 yaşındaki Llull'un, 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek EuroBasket 2017'de takımdaki yerini alamayacağı bildirildi.

    Açıklamada, İspanyol basketbolcunun sakatlığıyla ilgili son durumun, Madrid'de yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi. İspanya basınında yer alan haberlerde ise, Real Madrid forması giyen Llull'un 7-9 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:24
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