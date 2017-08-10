İspanya'ya Llull'den kötü haber
Belçika ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İspanya Milli Takımı'nın yıldız basketbolcusu Llull, EuroBasket 2017'de forma giyemeyecek
İspanya Milli Takımı'nın Belçika ile yaptığı hazırlık maçında dizinden sakatlanan yıldız oyun kurucu Sergio Llull, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) yer alamayacak.
İspanya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, mücadelenin ilk çeyreğinde sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edilen 29 yaşındaki Llull'un, 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek EuroBasket 2017'de takımdaki yerini alamayacağı bildirildi.
Açıklamada, İspanyol basketbolcunun sakatlığıyla ilgili son durumun, Madrid'de yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi. İspanya basınında yer alan haberlerde ise, Real Madrid forması giyen Llull'un 7-9 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:24
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Spartak ısrarlı
Toplam 23
Yorum
ali 8 milyon euro önerdiklerine kesinlikle inanmıyorum, 3 milyon bile verseler hemen satılmalı
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Sürpriz stoper Carlos
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK BU ADAMDA BENİM ÇOK BEĞENDİĞİM (FRİCKSON ERAZO) TARZI VE YETENEKLERİ VAR GİBİ..!!! İNŞAALLAH ALIRLAR. İLERİDE PARA KAZANACAĞIMIZ BİR İSİM
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Başkanlık için kolları sıvadı
Toplam 6
Yorum
alpben mümkünse artık kulüpten uzak dursun
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