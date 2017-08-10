Bakanlık işi sıkı tutuyor

Süper Kupa maçında çıkan olaylar, Spor ve İçişleri bakanlıklarını harekete geçirdi. Trabzon’da dün 81 ilin valisinin video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda alınacak önlemler masaya yatırıldı

Samsun'da oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçındaki taraftar olaylarının ardından, "Yaşananların takipçisi olacağız" diyen Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, işi sıkı tutuyor. Bakan Bak, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yer aldığı Trabzonda'daki 'Spor Müsabakaları Güvenlik Tedbirleri Toplantısı'na katıldı.



Yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunan toplantının ardından Bakan Bak, şunları söyledi: "Yeni sezonda adımları çok daha temkinli atmamız gerekir. Spordaki bu sorunu sadece Spor, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile çözemeyiz. Statlara bu meşaleler nasıl giriyor?

Burada bakanından, stattaki çalışanına kadar, kulüp yöneticimizden teknik direktörümüzden sporcumuza kadar herkese görev düşüyor. Bütün bu paydaşlar hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor." İçişleri Bakanı Soylu da, sporda şiddetin önüne geçmek için gereken tüm tedbirleri alacaklarının altını çizdi.