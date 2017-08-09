Statlar sezona hazır

Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezon, 11 Ağustos Cuma günü yapılacak Medipol Başakşehir-Bursaspor maçıyla başlayacak.

Türkiye'de yapılan tesisleşme hamlesinin ardından Süper Lig maçlarının büyük çoğunluğu, 2010 yılı sonrasında açılan veya son 10 yılda yenilenen statlarda oynanacak.

Evkur Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynayacağı ve yeni hizmete giren Malatya Stadı'nın yanı sıra Türk Telekom Stadı, Vodafone Park, Medical Park Stadı, Yeni 4 Eylül Stadı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Antalya Stadı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı, Bornova Stadı, Bahçeşehir Okulları Stadı ve Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı, 2010 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

Ülker Stadı, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı, Osmanlı Stadı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı, son 10 yılda yenilenerek Türk futboluna hizmet veriyor.

İlk kez ev sahipliği yapacak statlar

Bu sezon karşılaşmaların oynanacağı statlardan 4'ü, ilk kez Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak.

Yeni tamamlanan Malatya Stadı'nın yanı sıra Göztepe'nin maçlarını yapacağı Bornova Stadı ile geçen sezon açılan Sivasspor'un Yeni 4 Eylül Stadı'nda takımlar ilk kez Süper Lig maçına çıkacak.

Sezonun ikinci yarısına yetişmesi beklenen Spor Toto Akhisar Stadı da kapılarını Süper Lig maçıyla açacak.



Yeni statlar

Süper Lig'de iki takım, bu sezon hizmete girecek yeni statlarında mücadele edecek.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında da katıldığı törenle açılan 27 bin 44 seyirci kapasiteli Malatya Stadı, ligin yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor'a iç saha müsabakalarında ev sahipliği yapacak. Ancak stattaki bazı eksikler nedeniyle Malatya temsilcisinin bazı maçlarının, Malatya İnönü Stadı'nda veya başka şehirde oynanması söz konusu.

Süper Lig'e çıktığı 2012-2013 sezonundan bu yana iç saha maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Akhisar Belediyespor'un da sezon içinde, yapımı süren 12 bin kişilik Spor Toto Akhisar Stadı'na geçme ihtimali bulunuyor.

Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarını yaptığı Ankara 19 Mayıs Stadı, yeniden yapılmak üzere yıkılacak. Sezonun ilk yarısını bu statta geçirecek Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda maçlarını nerede oynayacağı ise henüz açıklanmadı.

12 ilde 18 farklı stat

Süper Lig'de maçlar, 12 ildeki 18 statta oynanacak.

Yeni sezonda İstanbul'dan 5, Ankara ve Antalya'dan ikişer, Manisa, Konya, Bursa, Malatya, İzmir, Karabük, Kayseri, Sivas ile Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.

Toplam kapasite 508 bin 32

Süper Lig'de bu sezon karşılaşmaların yapılacağı statların toplam seyirci kapasitesi 508 bin 32 olarak dikkati çekiyor.

Sezonun ortalarında hizmete girmesi beklenen Spor Toto Akhisar Stadı'yla kapasite 503 bin 435 kişiye düşecek.

En çok seyirci kapasiteli statlar

Süper Lig'de en çok seyirci kapasitesine sahip statların başında, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı geliyor.

Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadı'nın kapasitesi, 52 bin 600 kişi.

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 50 bin 509 koltukla en yüksek kapasiteye sahip ikinci stat konumunda.

En az kapasiteli statlar

Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine sahip olan İzmir'deki Bornova Stadı.

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin iç saha maçlarını yapacağı Bornova Stadı'nın kapasitesi, kayıtlarda 6 bin 41 kişi olarak yer alıyor. Ancak stadın kale arkasında portatif tribün yapım çalışması devam ediyor.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçirecek Alanyaspor'un maçlarını yapacağı Bahçeşehir Okulları Stadı ise 10 bin 842 koltukla en az kapasiteye sahip ikinci stat konumunda.

Statlar

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda maçların yapılacağı statlardaki koltuk kapasiteleri şöyle:

Takımlar Stat Kapasitesi Akhisar Belediyespor Manisa 19 Mayıs 16.597 Spor Toto Akhisar Stadı (Yapımı sürüyor) 12.000 Alanyaspor Bahçeşehir Okulları 10.842 Antalyaspor Antalya 32.539 Atiker Konyaspor Konya Büyükşehir Belediye 42.000 Beşiktaş Vodafone Park 41.903 Bursaspor Bursa Büyükşehir Belediye 43.331 Evkur Yeni Malatyaspor Malatya 27.044 Fenerbahçe Ülker 50.509 Galatasaray Türk Telekom 52.600 Gençlerbirliği Ankara 19 Mayıs 19.209 Göztepe Bornova 6.041 Kardemir Karabükspor Dr. Necmettin Şeyhoğlu 12.400 Kasımpaşa Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 14.234 Kayserispor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 32.864 Medipol Başakşehir 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 17.300 Osmanlıspor Osmanlı 19.626 Sivasspor Yeni 4 Eylül 27.532 Trabzonspor Medical Park 41.461

Not: Stat koltuk kapasiteleri, Türkiye Futbol Federasyonundaki resmi kayıtlara göre alınmıştır.