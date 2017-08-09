Statlar sezona hazır
Türk futbolunun en üst seviye ligi olan Süper Lig'de 60. sezona girilirken, modern statlar dikkati çekiyor.
Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezon, 11 Ağustos Cuma günü yapılacak Medipol Başakşehir-Bursaspor maçıyla başlayacak.
Türkiye'de yapılan tesisleşme hamlesinin ardından Süper Lig maçlarının büyük çoğunluğu, 2010 yılı sonrasında açılan veya son 10 yılda yenilenen statlarda oynanacak.
Evkur Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynayacağı ve yeni hizmete giren Malatya Stadı'nın yanı sıra Türk Telekom Stadı, Vodafone Park, Medical Park Stadı, Yeni 4 Eylül Stadı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Antalya Stadı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı, Bornova Stadı, Bahçeşehir Okulları Stadı ve Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı, 2010 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.
Ülker Stadı, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı, Osmanlı Stadı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı, son 10 yılda yenilenerek Türk futboluna hizmet veriyor.
İlk kez ev sahipliği yapacak statlar
Bu sezon karşılaşmaların oynanacağı statlardan 4'ü, ilk kez Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak.
Yeni tamamlanan Malatya Stadı'nın yanı sıra Göztepe'nin maçlarını yapacağı Bornova Stadı ile geçen sezon açılan Sivasspor'un Yeni 4 Eylül Stadı'nda takımlar ilk kez Süper Lig maçına çıkacak.
Sezonun ikinci yarısına yetişmesi beklenen Spor Toto Akhisar Stadı da kapılarını Süper Lig maçıyla açacak.
Yeni statlar
Süper Lig'de iki takım, bu sezon hizmete girecek yeni statlarında mücadele edecek.
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında da katıldığı törenle açılan 27 bin 44 seyirci kapasiteli Malatya Stadı, ligin yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor'a iç saha müsabakalarında ev sahipliği yapacak. Ancak stattaki bazı eksikler nedeniyle Malatya temsilcisinin bazı maçlarının, Malatya İnönü Stadı'nda veya başka şehirde oynanması söz konusu.
Süper Lig'e çıktığı 2012-2013 sezonundan bu yana iç saha maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Akhisar Belediyespor'un da sezon içinde, yapımı süren 12 bin kişilik Spor Toto Akhisar Stadı'na geçme ihtimali bulunuyor.
Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarını yaptığı Ankara 19 Mayıs Stadı, yeniden yapılmak üzere yıkılacak. Sezonun ilk yarısını bu statta geçirecek Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda maçlarını nerede oynayacağı ise henüz açıklanmadı.
12 ilde 18 farklı stat
Süper Lig'de maçlar, 12 ildeki 18 statta oynanacak.
Yeni sezonda İstanbul'dan 5, Ankara ve Antalya'dan ikişer, Manisa, Konya, Bursa, Malatya, İzmir, Karabük, Kayseri, Sivas ile Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.
Toplam kapasite 508 bin 32
Süper Lig'de bu sezon karşılaşmaların yapılacağı statların toplam seyirci kapasitesi 508 bin 32 olarak dikkati çekiyor.
Sezonun ortalarında hizmete girmesi beklenen Spor Toto Akhisar Stadı'yla kapasite 503 bin 435 kişiye düşecek.
En çok seyirci kapasiteli statlar
Süper Lig'de en çok seyirci kapasitesine sahip statların başında, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı geliyor.
Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadı'nın kapasitesi, 52 bin 600 kişi.
Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 50 bin 509 koltukla en yüksek kapasiteye sahip ikinci stat konumunda.
En az kapasiteli statlar
Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine sahip olan İzmir'deki Bornova Stadı.
Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin iç saha maçlarını yapacağı Bornova Stadı'nın kapasitesi, kayıtlarda 6 bin 41 kişi olarak yer alıyor. Ancak stadın kale arkasında portatif tribün yapım çalışması devam ediyor.
Süper Lig'de ikinci sezonunu geçirecek Alanyaspor'un maçlarını yapacağı Bahçeşehir Okulları Stadı ise 10 bin 842 koltukla en az kapasiteye sahip ikinci stat konumunda.
Statlar
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda maçların yapılacağı statlardaki koltuk kapasiteleri şöyle:
|Takımlar
|Stat
|Kapasitesi
|Akhisar Belediyespor
|Manisa 19 Mayıs
|16.597
|Spor Toto Akhisar Stadı (Yapımı sürüyor)
|12.000
|Alanyaspor
|Bahçeşehir Okulları
|10.842
|Antalyaspor
|Antalya
|32.539
|Atiker Konyaspor
|Konya Büyükşehir Belediye
|42.000
|Beşiktaş
|Vodafone Park
|41.903
|Bursaspor
|Bursa Büyükşehir Belediye
|43.331
|Evkur Yeni Malatyaspor
|Malatya
|27.044
|Fenerbahçe
|Ülker
|50.509
|Galatasaray
|Türk Telekom
|52.600
|Gençlerbirliği
|Ankara 19 Mayıs
|19.209
|Göztepe
|Bornova
|6.041
|Kardemir Karabükspor
|Dr. Necmettin Şeyhoğlu
|12.400
|Kasımpaşa
|Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
|14.234
|Kayserispor
|Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
|32.864
|Medipol Başakşehir
|3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
|17.300
|Osmanlıspor
|Osmanlı
|19.626
|Sivasspor
|Yeni 4 Eylül
|27.532
|Trabzonspor
|Medical Park
|41.461
Not: Stat koltuk kapasiteleri, Türkiye Futbol Federasyonundaki resmi kayıtlara göre alınmıştır.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:38
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Talisca'da son durum
Toplam 9
Yorum
CasCan Eğer sözleşme gereklerini BJK yerine getirmiş ise kimse alamaz. BJK nın kolaylık göstermesi ve Talisca'nın da istemesi lazım
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''G.Saray'da oynamak harikaydı''
Toplam 9
Yorum
aslan bu ülkenin paralarını saçanlar görsün 5 milyona oynayan adam brüt 1.8 e gitti taraftarda uyansın artık yazık bu bizim paramız yazıkkkkkkkk
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Ndiaye 10’a doğru
Toplam 49
Yorum
bunlar eren, selçuk ve muslera da gönderilmeliydi. geçen sene gs bütün derbileri kaybetti. sebebide bu üçlüydü.
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