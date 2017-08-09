 Futbol Federasyonu statü değişikliğini açıkladı – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Futbol Federasyonu statü değişikliğini açıkladı

    Futbol Federasyonu statü değişikliğini açıkladı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig statüsünde beklenen değişikliği duyurdu.

    2017-18 Süper Lig statüsünde müsabaka isim listesi 18'den başlayarak 21 kişiye kadar yazılabilecek.

    Müsabaka listesi 18 kişi olursa biri kaleci, en az 7 futbolcunun Türk Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olması gerekecek.

    Liste 19 kişiden oluşursa uygunluk aranan futbolcu sayısı 8'e, liste 20 veya 21 olursa da 9'a çıkacak.

    Kulüplerin istediği maç öncesi ve devre aralarında zeminin sulanması hakkındaki değişiklikle ısınan oyuncu sayısının 5'e çıkarılması değişiklikleri de talimatlara geçti.

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:38
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