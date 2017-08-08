Süper Lig'e "teknik" bakış

Gençlerbirliği Kulübünün ve Türk futbolunun efsane başkanlarından merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda mücadele edecek 18 takımdan 8'i ise yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak.

İki sezon üst üste şampiyon olan Beşiktaş, geçen sezonun flaş takımı Medipol Başakşehir'in yanı sıra Galatasaray, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Kasımpaşa, Akhisar Belediyespor, Alanyaspor ve Sivasspor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörler yönetiminde yeni sezonu açacak.

Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor'un yanı sıra Fenerbahçe, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kardemir Karabükspor, Kayserispor ve Osmanlıspor, teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.

2016-2017 sezonuna başlarken ise 15 kulüp, eski teknik direktörleriyle "devam" kararı almıştı.



14 Türk, 4 yabancı teknik adam

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kulüplerin büyük çoğunluğunun tercihi Türk teknik adamdan yana oldu.

Ligde mücadele edecek 18 takımın 14'ünü Türk teknik direktörler çalıştıracak, 4 takımda ise yabancı teknik adamlar görev yapacak.

Ligde geçen sezon başında da 14 Türk, 4 yabancı teknik adam yer alıyordu.



Yabancı teknik adamlar

Süper Lig'de 4 farklı ülkeden birer yabancı teknik adam takım çalıştıracak.

Ligde birer Bosna Hersekli, Fransız, Hırvat ve Rumen teknik adam Türk meslektaşlarıyla mücadele edecek.

Galatasaray Hırvat Igor Tudor, Alanyaspor Bosna Hersekli Safet Susic, Bursaspor Fransız Paul Le Guen ve Kayserispor Rumen Marius Sumudica, yönetiminde sahaya çıkacak.



En istikrarlısı Avcı

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde Medipol Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı dikkati çekiyor.

Turuncu-lacivertli takımın başında dördüncü sezonuna başlayacak deneyimli teknik adam, bu alanda mevcut teknik adamlar arasında en uzun süre görevde kalan isim olarak ön plana çıkıyor.

Abdullah Avcı dışında Şenol Güneş de Beşiktaş'ın başında üçüncü sezonuna başlayacak.



Ligin yenilerinin tercihi

Süper Lig'e yeni çıkan 3 takımdan 2'si yola yeni teknik adamlarla devam etme kararı aldı.

TFF 1. Lig'i lider tamamlayarak adını Süper Lig'e doğrudan yazıdan Sivasspor, geçen sezonun ikinci yarısında göreve gelen Samet Aybaba ile yola devam ediyor.

Ligi ikinci bitiren Evkur Yeni Malatyaspor'da iki sezon görev yapan teknik direktör İrfan Buz'un yerine daha önce Bursaspor ile şampiyonluk yaşamış Ertuğrul Sağlam getirildi.

Süper Lig'e play-off'tan gelen İzmir temsilcisi Göztepe de teknik adam değişikliğine gitti. Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren İzmir ekibi, yeni sezonda Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlerinden Tamer Tuna'ya emanet edildi.



En genç ve en yaşlı teknik adamlar

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 39 yaşındaki Igor Tudor, en yaşlısı ise 65 yaşındaki Şenol Güneş.

Galatasaray'ın başında göreve devam eden Tudor, 16 Nisan 1978 doğumlu.

Beşiktaş'ta üçüncü sezonuna başlayacak Şenol Güneş ise 1 Haziran 1952 doğum tarihiyle, "ligin en deneyimli teknik direktörü" unvanını bu sezon da koruyor.



Süper Lig'de en çok maça çıkan Aybaba

Süper Lig'de en deneyimli teknik direktörlerinden olan Samet Aybaba, en çok maça çıkan teknik adam unvanını aldı.

Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri arasında yer alan Samet Aybaba, 1990-1991 sezonunda MKE Ankaragücü'nde başladığı kariyerinde Kayserispor, Adana Demirspor, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor ve Beşiktaş'ta görev yaptı. Süper Lig'de 27 sezonda 547 maçta takımının başında yer alan Aybaba, bu dönem Sivasspor'un başarısı için mücadele edecek.

Samet Aybaba'yı 511 müsabakayla Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş takip etti. Son iki sezonda siyah-beyazlı ekiple şampiyonluk yaşayan Güneş, 1985'te başlayan kariyerinde Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 20 sezonda 511 maça çıktı.

Bursaspor'un teknik direktörü Paul Le Guen, Kardemir Karabükspor'un çalıştırıcısı Erkan Sözeri, Göztepe'nin başındaki Tamer Tuna ile Kayserispor'un teknik adamı Marius Sumudica'nın daha önce Süper Lig deneyimi bulunmuyor.



Şampiyonluk yaşayan teknik adamlar

Süper Lig'de bu sezon takım çalıştıracak 18 teknik direktör içinde Türkiye'nin en üst seviye liginde daha önce şampiyonluk yaşayan sadece 4 teknik adam bulunuyor.

Beşiktaş ile iki sezon üst üste şampiyon olarak kariyerinin ilk Süper Lig kupalarını kaldıran Şenol Güneş, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe ile ligi zirvede tamamlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2010-2011 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslediği Fenerbahçe'nin başına yeniden geçen Aykut Kocaman ve 2009-2010 sezonunda Bursaspor'a ilk ve tek şampiyonluğunu kazandıran Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "şampiyon" apoletiyle ligde mücadele edecek.



"Dört büyükler"de oynayanlar

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak birçok teknik direktör futbolculuklarında "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.

Okan Buruk (Galatasaray ve Beşiktaş), Erkan Sözeri (Fenerbahçe ve Trabzonspor) Tamer Tuna (Beşiktaş ve Trabzonspor), Bülent Uygun (Trabzonspor ve Fenerbahçe), Şenol Güneş (Trabzonspor), Rıza Çalımbay, Ertuğrul Sağlam (Beşiktaş), Aykut Kocaman, Ümit Özat (Fenerbahçe) "Dört büyükler"in forması altında top koşturdu.



Geçen sezon 13 takımda teknik adam değişti

Süper Lig'de geride kalan 2016-2017 sezonunda 13 kulüp teknik adamını değiştirdi.

Beş kulübün teknik adam değişikliğine gitmediği sezonda toplam 34 teknik direktör görev yaptı.

Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, ikinci Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası şampiyonu ve ligi 9. sırada bitiren Atiker Konyaspor, 16. olarak ligden düşen Çaykur Rizespor ve inişli çıkışlı bir grafik sergileyerek ligi 6. sonlandıran Trabzonspor, sezonu başladıkları teknik adamlarla bitirdi.



Şampiyon 5 takımdan 3'ü değişikliğe gitmedi

Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 5 takımdan 3'ü sezona eski teknik direktörleriyle giriyor.

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş ile yoluna devam ederken, Galatasaray Igor Tudor, Trabzonspor ise Ersun Yanal ile başarı peşinde koşacak.

Önceki yıllarda şampiyonluğa ulaşmış 5 takım içinde Fenerbahçe ve Bursaspor teknik adam değişikliğine gitti. Geçen sezonu Hollandalı çalıştırıcı Dick Advocaat ile tamamlayan Fenerbahçe daha önce şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a emanet edildi.

Geçen sezon 4 farklı teknik adamın çalıştırdığı, son olarak yardımcı antrenör Mustafa Er yönetiminde ligi tamamlayan Bursaspor ise deneyimli Fransız teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde başarı mücadelesi verecek.



Türkiye'de istikrar rekoru Milne'de

Süper Lig'de geride kalan 58 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'in elinde bulunuyor.

İngiliz teknik adam, siyah-beyazlı takımda 1987-1988 sezonundan başlayarak aralıksız 6,5 yıl görev yaparak, şimdiye dek Türkiye'deki en üst seviye ligde bir takımı kesintisiz en uzun süre çalıştıran teknik direktör unvanını aldı.

Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik direktörlük yaptı.



Son 10 sezona Türk teknik adam damgası

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'ın şampiyon tamamlamasıyla Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 10 sezona çıktı.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.

Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan sonra şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şöyle:

Sezon Takım Teknik direktör 2007-2008 Galatasaray Cevat Güler 2008-2009 Beşiktaş Mustafa Denizli 2009-2010 Bursaspor Ertuğrul Sağlam 2010-2011 Fenerbahçe Aykut Kocaman 2011-2012 Galatasaray Fatih Terim 2012-2013 Galatasaray Fatih Terim 2013-2014 Fenerbahçe Ersun Yanal 2014-2015 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu 2015-2016 Beşiktaş Şenol Güneş 2016-2017 Beşiktaş Şenol Güneş



Teknik direktörler

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda görev yapacak teknik direktörler ile geçen sezon sonu itibarıyla bu takımları çalıştıran teknik adamlar şöyle: