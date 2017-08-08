Mustafa Denizli'nin yeni adresi belli oldu!
Son olarak TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli, yeni sezonda TRT Spor'un Stadyum programında yer alacak.
Türkiye'nin efsane teknik direktörlerinden Mustafa Denizli'nin yeni sezondaki adresi belli oldu. Denizli, TRT Spor'un ekran klasiği programı Stadyum'un yorumcu koltuğunda oturacak.
Son Eskişehirspor'u çalıştıran Mustafa Denizli'nin Stadyum programındaki partneri, Ali Gültiken olacak.
Ekranların deneyimli ismi Ersin Düzen yönetimindeki Stadyum, Süper Lig maçlarının özet görüntüleri ile birlikte Cumartesi ve Pazar akşamları TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 19:07
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Toplam 1
Yorum
Esasantepli Yuhhhhh
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Toplam 15
Yorum
ahmet izleyip begenenden suphe ederim
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Fikret Orman'a şok!
Toplam 23
Yorum
Hahahahaaha Yazindan iki yildir hasetinden catladigin nasil da belli oluyor biz bu sene de sampiyon olalim da sizde yok baskan yok antroner diye aglayin
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