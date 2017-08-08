 Mustafa Denizli'nin yeni adresi belli oldu! – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    'nin yeni adresi belli oldu!

    Mustafa Denizli'nin yeni adresi belli oldu!

    Son olarak TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un teknik direktörlüğünü yapan , yeni sezonda TRT Spor'un Stadyum programında yer alacak.

    Türkiye'nin efsane teknik direktörlerinden 'nin yeni sezondaki adresi belli oldu. Denizli, TRT Spor'un ekran klasiği programı Stadyum'un yorumcu koltuğunda oturacak.

    Son Eskişehirspor'u çalıştıran 'nin Stadyum programındaki partneri, Ali Gültiken olacak.

    Ekranların deneyimli ismi Ersin Düzen yönetimindeki Stadyum, Süper Lig maçlarının özet görüntüleri ile birlikte Cumartesi ve Pazar akşamları TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:07
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