 Nefesler tutuldu – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Nefesler tutuldu

    Nefesler tutuldu

    Lig şampiyonu Beşiktaş ile Kupa galibi Konyaspor arasındaki Süper Kupa Finaline saatler kaldı. İki takımın da hedefi aynı: Sezona kupa ile başlamak

    2017-18 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala ilk heyecan fırtınasının yaşanacağı Turkcell Süper Kupa mücadelesine artık saatler var. Geçen sezonun lig şampiyonu Beşiktaş ve Türkiye Kupası galibi Atiker Konyaspor arasında yarın oynanacak mücadelede iki takımın da ortak hedefi yeni döneme kupa ile start verebilmek. Kupay ı geçen sezon penaltılarda Galatasaray'a kaptıran Kara Kartal bu kez istediğini almak istiyor. İki ekip de çalışmalarını zorlu maç için yoğunlaştırdı. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

    GÖREV AYDINUS'TA
    Nefes kesecek karşılaşma öncesi kupanın yayıncı kanalı ATV de maça hazır... Turkuvaz Medya Ziraat Türkiye Kupası'nda olduğu gibi karşılaşma öncesi ve sonrası yorumları ile futbol resitalini HD kalitesinde ekranlara getirecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

    Hocalar konuşuyor
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Konyaspor'un hocası Mustafa Reşit Akçay ve takım kaptanları bugün ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı saat 19.15'te başlayacak.

    Finallerin takımı BJK
    Süper Kupa finali, genellikle dört büyükler arasında gerçekleşirken bu sene Beşiktaş ile Konya arasında yapılacak. Süper Kupa finalinde en çok karşılaşan takımlar ise 8 kez ile Beşiktaş ve Galatasaray.

    Kupanın tarihçesi
    İlki 1966'da oynanan ve Türkiye 1. Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın adı 1981-82 sezonunda Devlet Başkanlığı Kupası adını aldı. 1998'de ara verilen kupa mücadelesine, 2006'dan itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. Ve o tarhten bu yana adıyla oynanıyor.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:46
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