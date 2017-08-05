Nefesler tutuldu
Lig şampiyonu Beşiktaş ile Kupa galibi Konyaspor arasındaki Süper Kupa Finaline saatler kaldı. İki takımın da hedefi aynı: Sezona kupa ile başlamak
GÖREV AYDINUS'TA
Nefes kesecek karşılaşma öncesi kupanın yayıncı kanalı ATV de maça hazır... Turkuvaz Medya Ziraat Türkiye Kupası'nda olduğu gibi karşılaşma öncesi ve sonrası yorumları ile futbol resitalini HD kalitesinde ekranlara getirecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Hocalar konuşuyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Konyaspor'un hocası Mustafa Reşit Akçay ve takım kaptanları bugün ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı saat 19.15'te başlayacak.
Finallerin takımı BJK
Süper Kupa finali, genellikle dört büyükler arasında gerçekleşirken bu sene Beşiktaş ile Konya arasında yapılacak. Süper Kupa finalinde en çok karşılaşan takımlar ise 8 kez ile Beşiktaş ve Galatasaray.
Kupanın tarihçesi
İlki 1966'da oynanan ve Türkiye 1. Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın adı 1981-82 sezonunda Devlet Başkanlığı Kupası adını aldı. 1998'de ara verilen kupa mücadelesine, 2006'dan itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. Ve o tarhten bu yana Turkcell Süper Kupa adıyla oynanıyor.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:46
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
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