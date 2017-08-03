Yalçın Çetin transfer oldu
TRT'nin başarılı ve tecrübeli spikeri Yalçın Çetin, beIN Sports'a transfer oldu.
TRT'nin tecrübeli ve başarılı spor spikeri, spor severlerin hayranı olduğu Yalçın Çetin transfer oldu.
Çetin, yeni sezonda Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'ta görevini sürdürecek.
Çetin, yeni sezonda Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'ta görevini sürdürecek.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Simon Kjaer tarih yazdı
Toplam 6
Yorum
eskiler alırıım Bizim kullandıklarımızı almaya çok meraklısınız bakıyorum.
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Tudor bir forvet daha istedi
Toplam 14
Yorum
emin Ben de yeni bir hoca talep ediyorum.Her talep 5-10 milyon Euro.
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Stoperde adaylar çoğalıyor
Toplam 2
Yorum
gs03 geçen sene 1,7 milyona transfer olduğuna göre bize gelişi 7 milyonu bulur.
Yalçın Çetin transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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