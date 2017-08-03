TRT'nin başarılı ve tecrübeli spikeri Yalçın Çetin, beIN Sports'a transfer oldu.

TRT'nin tecrübeli ve başarılı spor spikeri, spor severlerin hayranı olduğu Yalçın Çetin transfer oldu.



Çetin, yeni sezonda Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'ta görevini sürdürecek.