 Yalçın Çetin transfer oldu – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Yalçın Çetin transfer oldu

    Yalçın Çetin transfer oldu

    TRT'nin başarılı ve tecrübeli spikeri Yalçın Çetin, beIN Sports'a transfer oldu.

    TRT'nin tecrübeli ve başarılı spor spikeri, spor severlerin hayranı olduğu Yalçın Çetin transfer oldu.

    Çetin, yeni sezonda Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'ta görevini sürdürecek.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yalçın Çetin transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.