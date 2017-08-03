'İtirafçı'dan açıklama var
'Bylock' kullanıcısı olduğu için gözaltına alınan ve itirafçı olduğu için serbest bırakılan futbolcu Bekir İrtegün açıklama yaptı.
Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği Başakşehir ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla dün gözaltına alınmış, serbest bırakılmıştı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen İrtegün'ün savcılıkta itirafçı olduğu ortaya çıktı. Örgüt bağlantıları hakkında savcılığa bilgi veren ve birçok ayrıntıyı anlatan İrtegün'ün bunun üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anlaşılmıştı.
Bekir İrtegün Twitter'da, "Son günlerde kamuoyunu istemeden de olsa meşgul etmenin rahatsızlığıyla yaşadıklarımı ve süreci sizlerle tüm samimiyetimle paylasmak istedim" yazarak bir açıklama yayımladı.
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Bekir İrtegün Twitter'da, "Son günlerde kamuoyunu istemeden de olsa meşgul etmenin rahatsızlığıyla yaşadıklarımı ve süreci sizlerle tüm samimiyetimle paylasmak istedim" yazarak bir açıklama yayımladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
BEKİR İTİRAFÇI OLDU! HABER İÇİN TIKLAYIN
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Simon Kjaer tarih yazdı
Toplam 6
Yorum
eskiler alırıım Bizim kullandıklarımızı almaya çok meraklısınız bakıyorum.
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Tudor bir forvet daha istedi
Toplam 14
Yorum
emin Ben de yeni bir hoca talep ediyorum.Her talep 5-10 milyon Euro.
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Stoperde adaylar çoğalıyor
Toplam 2
Yorum
gs03 geçen sene 1,7 milyona transfer olduğuna göre bize gelişi 7 milyonu bulur.
'İtirafçı'dan açıklama var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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