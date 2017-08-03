'İtirafçı'dan açıklama var

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği Başakşehir ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla dün gözaltına alınmış, serbest bırakılmıştı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen İrtegün'ün savcılıkta itirafçı olduğu ortaya çıktı. Örgüt bağlantıları hakkında savcılığa bilgi veren ve birçok ayrıntıyı anlatan İrtegün'ün bunun üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anlaşılmıştı.Bekir İrtegün Twitter'da, "Son günlerde kamuoyunu istemeden de olsa meşgul etmenin rahatsızlığıyla yaşadıklarımı ve süreci sizlerle tüm samimiyetimle paylasmak istedim" yazarak bir açıklama yayımladı.