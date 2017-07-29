Ön liberoya sambacı Renan
10’uncu transferini yapmaya hazırlanan Sivasspor, 2 yıldır Adanaspor’da oynayan 27 yaşındaki Renan Foguinho ile prensipte anlaştı; kulübüyle pazarlıklar sürüyor.
BJARSMYR RESMİ İMZAYI ATTI
Sivasspor'da daha önceden anlaşmaya varılan İsveçli stoper Mattias Bjarsmyr'la da Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da katıldığı törenle resmi sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı, 5 yıldır İsveç'in Göteborg takımında forma giyiyordu. Kariyerinde 286 karşılaşmaya çıkan Bjarsmyr, 9 gol ve 9 da asist yaptı.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:01
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
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Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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