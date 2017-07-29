 Ön liberoya sambacı Renan – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Ön liberoya sambacı Renan

    Ön liberoya sambacı Renan

    10’uncu transferini yapmaya hazırlanan , 2 yıldır Adanaspor’da oynayan 27 yaşındaki ile prensipte anlaştı; kulübüyle pazarlıklar sürüyor.

    Süper Lig'e 1 yıllık aranın ardından dönen Sivasspor, transferde ince eleyip sık dokuyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak önceki gün Uruguaylı kaleci Sergio Rochet Alvarez'i kadrosuna katarken, 10. transferine de imza attırmaya hazırlanıyor. Yiğido'nun peşine düştüğü isim Adanaspor'dan Renan Foguinho. Sivasspor yönetimi, 27 yaşındaki Brezilyalı ön liberoyla prensipte anlaştı. 2019'a kadar kontratı olan Renan için Adanaspor'la sıkı bir pazarlığa girişildiği öğrenildi. 2 yıldır Adanaspor forması giyen Sambacı, geçen sezon 26 maçta 3 gol, 1 asist yapmıştı.

    BJARSMYR RESMİ İMZAYI ATTI
    'da daha önceden anlaşmaya varılan İsveçli stoper Mattias Bjarsmyr'la da Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da katıldığı törenle resmi sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı, 5 yıldır İsveç'in Göteborg takımında forma giyiyordu. Kariyerinde 286 karşılaşmaya çıkan Bjarsmyr, 9 gol ve 9 da asist yaptı.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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