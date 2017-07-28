 Yiğido’ya Uruguaylı – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Yiğido’ya Uruguaylı

    Yiğido’ya Uruguaylı

    Transfer çalışmalarını sürdüren aradığı kaleciyi Hollanda'da buldu.

    Kırmızı-beyazlılar, Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar'da forma giyen Uruguaylı kaleci ile bu sezondan itibaren geçerli olmak üzere 2+1 yıllığına anlaştı. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilen genç file bekçisi, kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde resmi sözleşmenin altına imzayı attı. Uruguaylı file bekçisi, 2014 yılından beri Hollanda'da kırmızı-beyazlıların formasını terletiyordu. Alvarez geçen sezon Alkmaar formasıyla 32 karşılaşmada boy gösterdi.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:26
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