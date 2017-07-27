 Sivasspor, Alvarez ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , Alvarez ile sözleşme imzaladı

    Sivasspor, Alvarez ile sözleşme imzaladı

    Süper Lig ekiplerinden , kaleci ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

    Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hollanda ekiplerinden AZ Alkmaar'da forma giyen 24 yaşındaki Sergio ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Açıklamada, "Sergio Rochet'e forması altında başarılar dileriz." denildi.



    SERGİO SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
    Sivasspor'un yeni transferi Sergio, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

    Detaylı kan tetkikleri yapılan kaleci, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sergio Rochet Alverez'in sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor, Alvarez ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.