Sivasspor, Alvarez ile sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, kaleci Sergio Rochet Alvarez ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hollanda ekiplerinden AZ Alkmaar'da forma giyen 24 yaşındaki Sergio ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada, "Sergio Rochet'e Sivasspor forması altında başarılar dileriz." denildi.
SERGİO SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Sivasspor'un yeni transferi Sergio, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan kaleci, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sergio Rochet Alverez'in sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:52
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Lucescu ile masaya oturuldu
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Yorum
Engin bi lucesku bi fatih terim karar verin fotomac hangisi geliyor
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 90
Yorum
suleyman beşiktaş türk olamdığı için bırakmaz diyen arkadaş sen dön önce tutuğun takımın kököleri nerden geliyor bi bak ayrıca sezon planlaması yapılmış bjk hocayı göndericek oldu isterseniz fb ve gs yarım şar porsiyon halinde şampiyonluğu paylaştıralım hadi hadi başka kapıya aklınız varsa terim diye tudoru yollamazsınız
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Sturm Graz - Fenerbahçe | 20.00
Toplam 1
Yorum
aykut hoca mehmet ekıcı nerede
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