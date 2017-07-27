 Göztepe, Al Sadd maçında düello – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Göztepe, Al Sadd maçında düello

    Göztepe, Al Sadd maçında düello

    AVUSTURYA’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Katar ekibi Al Sadd ile oynadığı son hazırlık maçında sahadan 4-4 berabere ayrıldı.

    Sahaya Günay, Sabri, Peybernes, Leo, Canberk, Castro, Selçuk, Rotman, Ngando, Ghilas ve Jahovic on biri ile çıkan sarı-kırmızılılar, 2. dakikada Ghilas'ın golüyle öne geçti; 1-0. Al Sadd 13. ve 34. dakikalarda Hamroun, 39. dakikada Hassan'ın golleriyle devreyi 3-1 önde bitirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Göz-Göz, 52. dakikada Jahovic'in penaltısıyla farkı 1'er indirdi: 2-3. Makedon futbolcu 58. dakikada kendisinin 2'nci takımının 3'üncü golünü kaydederken, 74'te Peybernes Göztepe'yi 4-3 öne geçirdi. Ancak 90. dakikada Hassan skoru belirleyen isim oldu.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:17
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