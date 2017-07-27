Göztepe, Al Sadd maçında düello
AVUSTURYA’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Katar ekibi Al Sadd ile oynadığı son hazırlık maçında sahadan 4-4 berabere ayrıldı.
Sahaya Günay, Sabri, Peybernes, Leo, Canberk, Castro, Selçuk, Rotman, Ngando, Ghilas ve Jahovic on biri ile çıkan sarı-kırmızılılar, 2. dakikada Ghilas'ın golüyle öne geçti; 1-0. Al Sadd 13. ve 34. dakikalarda Hamroun, 39. dakikada Hassan'ın golleriyle devreyi 3-1 önde bitirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Göz-Göz, 52. dakikada Jahovic'in penaltısıyla farkı 1'er indirdi: 2-3. Makedon futbolcu 58. dakikada kendisinin 2'nci takımının 3'üncü golünü kaydederken, 74'te Peybernes Göztepe'yi 4-3 öne geçirdi. Ancak 90. dakikada Hassan skoru belirleyen isim oldu.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:17
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''Fatih Terim başarılı bir hocaydı''
Toplam 2
Yorum
inde keşke , keşke dönse :)
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''Teklif bana değil, başkana gelmeli''
Toplam 83
Yorum
babamahmut dünya 3. oldu yerden yere vurdunuz şimdi ne olduda milli takımda görmek istiyonuz. atı alan üsküdarı geçti o artık bjk li koparamassınız..
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 4
Yorum
akrep çok değil mi ya bu para bu yaş için 5,250 bonservis , 4 m yıllık ücret
Göztepe, Al Sadd maçında düello haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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