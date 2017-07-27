Butelle Sivasspor’da

Sivasspor, Belçika devi Club Brugge’in 34 yaşındaki Fransız kalecisi Ludovic Butelle’yi Sivas’a getirdi; transfer an meselesi.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam eden ve ligde üst sıraları zorlamak isteyen Sivasspor, kalecisini buldu. Belçika'da Club Brugge forması giyen 34 yaşındaki Ludovic Butelle ile görüşmelerini sürdüren kırmızı-beyazlılar, oyuncuyu Sivas'a getirdi. Tarafların son görüşmelerinin ardından anlaşma sağlanması halinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Belçika ekibinde geçen sezon 45 maça çıkan 1.88'lik kaleci, 52 gol yedi; 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Yiğidolar daha önce; Kone, Djakov, Elderson, Muhammet Demir, Cem Özdemir, Hakan Yandaş, Bjarsmyr gibi isimleri kadrosuna katmıştı.