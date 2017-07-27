 Butelle Sivasspor’da – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’da

    Butelle Sivasspor’da

    , Belçika devi ’in 34 yaşındaki Fransız kalecisi Ludovic ’yi Sivas’a getirdi; transfer an meselesi.

    Teknik direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam eden ve ligde üst sıraları zorlamak isteyen Sivasspor, kalecisini buldu. Belçika'da Club Brugge forması giyen 34 yaşındaki Ludovic Butelle ile görüşmelerini sürdüren kırmızı-beyazlılar, oyuncuyu Sivas'a getirdi. Tarafların son görüşmelerinin ardından anlaşma sağlanması halinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Belçika ekibinde geçen sezon 45 maça çıkan 1.88'lik kaleci, 52 gol yedi; 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Yiğidolar daha önce; Kone, Djakov, Elderson, Muhammet Demir, Cem Özdemir, Hakan Yandaş, Bjarsmyr gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Butelle Sivasspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.