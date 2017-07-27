Ahmethan Köse alkış aldı

Merkur Arena'da oynanan karşılaşmada Kocaman, takımda yaşanan santrfor sıkıntısını Ahmethan Köse'yle çözdü.

Yeni sezon öncesi Emmanuel Emenike'yi Olympiakos'a satan, kiralık Moussa Sow'la tekrar anlaşamayan sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve Robin van Persie'den de yararlanamayınca genç futbolcuya şans doğdu. İleri uçta pivot santfor rolünü üstlenen Ahmethan Köse, hava toplarındaki üstünlüğüyle de dikkat çekti.

Futbola 9 yaşında Adana'da Kurttepespor altyapısında başlayan Ahmethan, 11 yaşında Adanaspor altyapısına geçti. Fenerbahçe altyapısına 2011 yılında 14 yaşında giden Ahmethan, son 2 yılda Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı'nda gösterdiği performansla dikkati çekti ve 36 maçta 24 gol attı.

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında da şans bulan Ahmethan, kariyerinin ilk profesyonel maçına bir Avrupa mücadelesinde çıkmış oldu.

Fenerbahçe sahaya, kalede Volkan Demirel, savunmada Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım dörtlüsüyle çıktı. Teknik direktör Kocaman orta sahada Ozan Tufan, Josef de Souza ve Alper Potuk'u oynatırken, kanatlarda yeni transferler Mathieu Valbuena ile Nabil Dirar'a şansı tanıdı. Ahmethan da ileri uçta görev yaptı.