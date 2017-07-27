Ahmethan Köse alkış aldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında, santrforda, ilk kez profesyonel maça çıkan 20 yaşındaki Ahmethan Köse'ye şans verdi.
Merkur Arena'da oynanan karşılaşmada Kocaman, takımda yaşanan santrfor sıkıntısını Ahmethan Köse'yle çözdü.
Yeni sezon öncesi Emmanuel Emenike'yi Olympiakos'a satan, kiralık Moussa Sow'la tekrar anlaşamayan sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve Robin van Persie'den de yararlanamayınca genç futbolcuya şans doğdu. İleri uçta pivot santfor rolünü üstlenen Ahmethan Köse, hava toplarındaki üstünlüğüyle de dikkat çekti.
Futbola 9 yaşında Adana'da Kurttepespor altyapısında başlayan Ahmethan, 11 yaşında Adanaspor altyapısına geçti. Fenerbahçe altyapısına 2011 yılında 14 yaşında giden Ahmethan, son 2 yılda Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı'nda gösterdiği performansla dikkati çekti ve 36 maçta 24 gol attı.
Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında da şans bulan Ahmethan, kariyerinin ilk profesyonel maçına bir Avrupa mücadelesinde çıkmış oldu.
Fenerbahçe sahaya, kalede Volkan Demirel, savunmada Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım dörtlüsüyle çıktı. Teknik direktör Kocaman orta sahada Ozan Tufan, Josef de Souza ve Alper Potuk'u oynatırken, kanatlarda yeni transferler Mathieu Valbuena ile Nabil Dirar'a şansı tanıdı. Ahmethan da ileri uçta görev yaptı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:25
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''Hayalim 4. yıldız''
Toplam 47
Yorum
FB Video uygulaması olmazsa bu TFF kurullar, MHK Hakemleri ile kesin 36 yaşında 4. yıldızı takar.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 7
Yorum
FUTBOL USA GS'YA U OYUNCULARI GETIREN MENAJERLER KIMLER , DURSUN VE KARDESLERININ SON IKI SENEDEKI MAL VARLIGI YUKSELMESI NEDENDIR?YENI OTEL DIKTI
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Kartal’ın keyfi yerinde yine maşallah!
Toplam 2
Yorum
offff kendi kalenemi
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