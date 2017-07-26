 Sivasspor istim üstünde: 2-1 – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    istim üstünde: 2-1

    Sivasspor istim üstünde: 2-1

    , hazırlık maçında 'u 2-1 yendi.

    Abant'ta oynanan ve Özgüç Türkalp'in yönettiği maçın ilkyarısı golsüz sona erdi. 58'de Rıdvan Şimşek, Yiğidoları öne geçirdi. 2 dakika sonra Ahmet Dereli 'u beraberliğe taşıdı: 1-1. 80'de sahneye çıkan Tunahan Nazlı, 'u galibiyete taşıyan golü attı. Günün diğer hazırlık karşılaşmalarında alınan sonuçlar ise şöyle: Südtirol- Bursaspor: 1-3, Alanyaspor-Asteras Tripolis: 2-1, Adana DS-PAS Giannina: Ertelendi, Denizlispor-Altınordu: 0-0, Gençlerbirliği-Real Sociedad: 1-1, Gazişehir Gaziantep-El Fateh: 2-1, Kocaleli Birlik-Turgutlu: 1-0, Konyaspor- Leipzig: 0-1, Y.Malatya-Tuzla: 4-1.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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