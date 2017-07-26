 Sivasspor, Bolu kampını tamamladı – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    , Bolu kampını tamamladı

    Sivasspor, Bolu kampını tamamladı

    Süper Lig ekiplerinden 'un Bolu'daki ikinci etap kamp çalışmaları sona erdi.

    Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sezon çalışmalarına Sivas'ta başlayan ve ardından ikinci etap için 15 Temmuz'da Bolu'nun Karacasu beldesinde toplanan kırmızı-beyazlı ekip, 12 günlük kamp çalışmasını tamamladı.

    Bolu kampı boyunca 16 antrenman yapan Sivasspor, 5 kez de hazırlık maçı için sahaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar, hazırlık maçlarının 4'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 kez de eşitliği bozamadı.

    Sivasspor, hazırlık maçlarında Suudi Arabistan temsilcileri El-Fetih'i 3-1, El Taawon'u 4-1, Azerbaycan ekibi Sumqayit'i 4-0, TFF 1. Lig takımı Adanaspor'u 2-1 mağlup etti, aynı ligden Gazişehir Gaziantep ile de 1-1 berabere kaldı.

    Teknik direktör Samet Aybaba tarafından 2 gün izin verilen Sivasspor'da, futbolcular 29 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta devam edecek.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:43
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