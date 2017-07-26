Sivasspor, Bolu kampını tamamladı
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu'daki ikinci etap kamp çalışmaları sona erdi.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sezon çalışmalarına Sivas'ta başlayan ve ardından ikinci etap için 15 Temmuz'da Bolu'nun Karacasu beldesinde toplanan kırmızı-beyazlı ekip, 12 günlük kamp çalışmasını tamamladı.
Bolu kampı boyunca 16 antrenman yapan Sivasspor, 5 kez de hazırlık maçı için sahaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar, hazırlık maçlarının 4'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 kez de eşitliği bozamadı.
Sivasspor, hazırlık maçlarında Suudi Arabistan temsilcileri El-Fetih'i 3-1, El Taawon'u 4-1, Azerbaycan ekibi Sumqayit'i 4-0, TFF 1. Lig takımı Adanaspor'u 2-1 mağlup etti, aynı ligden Gazişehir Gaziantep ile de 1-1 berabere kaldı.
Teknik direktör Samet Aybaba tarafından 2 gün izin verilen Sivasspor'da, futbolcular 29 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta devam edecek.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:43
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''Herkes haddini bilsin''
Toplam 12
Yorum
antirenkli baskan Besiktas Klubü senin malin degildir! Besiktas halkin takimidir. Feda diyen taraftara böyle konusma asil sen haddini bil!!!
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Xavi olacaktı yalan oldu!
Toplam 6
Yorum
Melo Selçuğu oynatan Melo idi onun açığını kapatıyordu, selçuğun kumaşı sağlam değildi yani. sağlam olsaydı melo gidince performansı düşmezdi.
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RVP şoku!
Toplam 16
Yorum
TARAFTAR Geldiği günden ittbaren ya sakattır , yada canı istemediği için oynamaz , Fenerebahçeye yatmaya gelmiş adam , maalesef kazık üstüne kazık.
Sivasspor, Bolu kampını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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