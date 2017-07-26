 İlk 3 haftanın programı belli oldu! – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    İlk 3 haftanın programı belli oldu!

    İlk 3 haftanın programı belli oldu!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'de 2017-2018 sezonunun ilk 3 haftasının maç programını açıkladı.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk maçında, 11 Ağustos Cuma günü Medipol Başakşehir ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

    'de sezonun 1, 2 ve 3. haftalarının programı şöyle:

    1. HAFTA

    11 Ağustos Cuma:

    21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    12 Ağustos Cumartesi:

    20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

    20.00 Akhisar Belediyespor-Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)

    21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

    21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova - Seyircisiz)

    13 Ağustos Pazar:

    20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

    20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Stadı daha sonra açıklanacak - Seyircisiz)

    21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)

    14 Ağustos Pazartesi:

    21.45 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom)

    2. HAFTA

    18 Ağustos Cuma:

    21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    19 Ağustos Cumartesi:

    20.00 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    20.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    21.45 Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

    21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)

    20 Ağustos Pazar:

    20.00 Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)

    21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

    21 Ağustos Pazartesi:

    21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

    3. HAFTA

    25 Ağustos Cuma:

    21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları)

    21.45 Galatasaray-Sivasspor (Türk Telekom)

    26 Ağustos Cumartesi:

    20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

    20.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

    21.45 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    21.45 Göztepe-Trabzonspor (Bornova - Seyircisiz)

    27 Ağustos Pazar:

    20.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)

    21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Stadı daha sonra açıklanacak)

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:19
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