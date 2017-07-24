 Sivasspor stres attı – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    stres attı

    Sivasspor stres attı

    Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden 'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile teknik heyet ve futbolcular, Abant Gölü'nü gezdi.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Bolu'nun Karacasu beldesinde yoğun bir tempoyla yeni sezona hazırlanan , akşam antrenmanı öncesi doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Abant Gölü'ne gitti.

    Gezide Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Samet Aybaba, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları yer aldı.

    Futbolcular atlara ve faytonlara binerek göl çevresinde tur attı.



    Kırmızı-beyazlı kafile, göl etrafında yürüyüş yaparak geziyi tamamladı.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:56
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