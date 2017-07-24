Sivasspor stres attı
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile teknik heyet ve futbolcular, Abant Gölü'nü gezdi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Bolu'nun Karacasu beldesinde yoğun bir tempoyla yeni sezona hazırlanan Sivasspor, akşam antrenmanı öncesi doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Abant Gölü'ne gitti.
Gezide Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Samet Aybaba, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları yer aldı.
Futbolcular atlara ve faytonlara binerek göl çevresinde tur attı.
Kırmızı-beyazlı kafile, göl etrafında yürüyüş yaparak geziyi tamamladı.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:56
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''Lucescu ile çalışırım''
Toplam 62
Yorum
DROGBA Boşa prim yapmasın gönderin gitsin..Lucescu gerekeni yapar..Takımda kimse sevmiyor tudoru..Ben dahil :D
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''Pepe’ye eküri şart''
Toplam 6
Yorum
Nirvana Pepenin yanina dany yi kiralayalim mi Onder Ozen ? Dany yi kiraladin , sampiyonlugu sattin .
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Kombine durdu
Toplam 10
Yorum
Aslan GALATASARAY YASAM ASKIMIZ 14 YIL KAN KUSTUK YINEDE DIK DURDUK ASLA VAZGECEMIYECEGIMIZ BIR DUYGUDUR GALATASARAY
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