Sivasspor farklı kazandı
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Sivasspor dördüncü hazırlık maçında Azerbaycan Premier Ligi ekibi Sumqayıt FK ile karşılaştı. Sivasspor karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
İkinci yarıda fark açıldı
Karşılaşmanın 48. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Galip Güzel şık bir vuruşla farklı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İkinci devrede de kontrolü elinde bulunduran Sivasspor 70'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş'la farkı 3'e çıkardı. Topla buluşup ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye sert bir vuruş çıkaran Yandaş, takımının 3'üncü golünü attı. Dakikalar 80'i gösterirken orta alanda topla buluşan Serhat Mutlu hızla ilerleyerek rakiplerinden sıyrıldı ve sert bir vuruşla karşılaşma da 4'üncü golünü atarak skoru tayin etti.
Karşılaşmayı Başkan Mecnun Otyakmaz, Asbaşkanlar Faruk Taşseten, Erdal Yılmaz ve Elahattin Akyüz de takip etti. Diğer yandan İstanbul Sivasspor Taraftarlar Derneği Üyeleri, Sivasspor'un kamp yaptığı Bolu'nun Karacasu beldesine gelerek futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Kırmızı-beyazlı ekip kamptaki son hazırlık maçında 25 Temmuz Salı günü saat 18.00'de TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:02
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Beşiktaş resmen açıkladı
Toplam 6
Yorum
kartalpençesi Çok iyi transfer. İyi bir 10 numara adayı kazandık.450 bin euroya sudan ucuz. Helal olsan yönetim.
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Bir forvet daha geliyor
Toplam 3
Yorum
dfgdafg en çok ihtiyaç duyulan bölge ama kimse bu bölge için konuşmuyor. Forvet lazım bize hemde yedek değil ilk 11 de oynayabilecek bir forvet
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'İsla’ya karşılık üç maç'
Toplam 2
Yorum
İşte böyle adamlar alınmalı. FB liyim ama hiçbir Türk takımının zarar etmeini istemem. Avrupadan alınan oyuncuların öncelikle ÇALIŞKANLIĞI gözetilmeli
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