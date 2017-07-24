 Sivas, Gazişehir G.Antep’e takıldı – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Sivas, Gazişehir G.Antep’e takıldı

    Sivas, Gazişehir G.Antep’e takıldı

    , Bolu'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından 'le karşılaştı.

    Gazişehir, Muhammet Reis'in kullandığı penaltıda kaleciden dönen topu tamamlamasıyla 37. dakikada öne geçti. Yiğido, 90+2'de Elderson'la beraberliği yakalayıp, sonucu ilan etti: 1-1. Kırmızı-beyazlılarda golü atan Elderson dışında yeni transferler; Hakan Bilgiç, Djakov, Muhammet Demir, Arouna Kone de forma giydi.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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