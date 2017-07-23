 Gladky imzaya geliyor – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Gladky imzaya geliyor

    Gladky imzaya geliyor

    , transferde hız kesmiyor.

    Ligde kalıcı olmayı hedefleyen ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan kırmızı-beyazlılar, hücuma önemli bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Her bölgeye oyuncu alan Yiğidolar, forvet hattında ise adeta şov yapıyor. Muhammet Demir ile Arouna Kone transferiyle adından söz ettiren , bu kez de Ukraynalı golcü 'e imza attırmak için geri sayıyor. İki yıl Shakhtar Donetsk forması giydikten sonra geçtiğimiz sezonu Karpaty Lviv'de kiralık tamamlayan 29 yaşındaki forvetin önümüzdeki günler de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gladky imzaya geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.