Gladky imzaya geliyor
Sivasspor, transferde hız kesmiyor.
Ligde kalıcı olmayı hedefleyen ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan kırmızı-beyazlılar, hücuma önemli bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Her bölgeye oyuncu alan Yiğidolar, forvet hattında ise adeta şov yapıyor. Muhammet Demir ile Arouna Kone transferiyle adından söz ettiren Sivasspor, bu kez de Ukraynalı golcü Oleksandr Gladky'e imza attırmak için geri sayıyor. İki yıl Shakhtar Donetsk forması giydikten sonra geçtiğimiz sezonu Karpaty Lviv'de kiralık tamamlayan 29 yaşındaki forvetin önümüzdeki günler de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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