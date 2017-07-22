 Sivasspor'a Ali Şaşal Vural'dan kötü haber – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'a 'dan kötü haber

    Sivasspor'a Ali Şaşal Vural'dan kötü haber

    Süper Lig ekiplerinden 'da, kaleci 'ın sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ali'nin, Bolu kampında Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden El Fetih ile oynanan hazırlık maçında sakatlandığı belirtildi.

    Çekilen MR sonrası yapılan kontrollerde, Ali'nin sağ uyluk ön adalesinde ileri dereceli yırtık tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmış olup Ali'nin tedavi sürecinin tamamlanması ve idmanlara başlayabilmesi için 4-6 haftalık bir süre öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

    , 17 Temmuz'daki maçta Suudi Arabistan temsilcisini 3-1 mağlup etmişti.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:18
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