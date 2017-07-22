Sivasspor'a Ali Şaşal Vural'dan kötü haber
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ali'nin, Bolu kampında Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden El Fetih ile oynanan hazırlık maçında sakatlandığı belirtildi.
Çekilen MR sonrası yapılan kontrollerde, Ali'nin sağ uyluk ön adalesinde ileri dereceli yırtık tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmış olup Ali'nin tedavi sürecinin tamamlanması ve idmanlara başlayabilmesi için 4-6 haftalık bir süre öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.
Sivasspor, 17 Temmuz'daki maçta Suudi Arabistan temsilcisini 3-1 mağlup etmişti.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:18
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Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 33
Yorum
gs bu takıma fenerbahcenin döverek yolladıgı volkan şeni alırsanız o zaman sizide döverek yollarız..
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 8
Yorum
saka birlik değilmisiniz.yönetime karışanmı var.50. yıl diyen sizsiniz.3-4 üst seviye takviye diyen sizsiniz.şimdi niye laf ürtiyorsunuz.konuşun
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 8
Yorum
SAKA ne güzel konuşmuşsun.ben ne yapayım bu lafları.başakşehirin başkanıda konuşuyor.çok mu zengin onlar nasıl alıyor o topcuları.boş laf.masal
Sivasspor'a Ali Şaşal Vural'dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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