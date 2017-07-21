 Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    'da yeni sezon hazırlıkları

    Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampta bulunan Evkur , çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sporcuların ısınmanın ardından, dar alanda pas çalışması, kondisyon ve hafif tempo koşu yaptığı kaydedildi.

    Evkur , çalışmalarını 30 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda sürdürecek.



    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:54
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