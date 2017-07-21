Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sporcuların ısınmanın ardından, dar alanda pas çalışması, kondisyon ve hafif tempo koşu yaptığı kaydedildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, çalışmalarını 30 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda sürdürecek.