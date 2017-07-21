Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampta bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sporcuların ısınmanın ardından, dar alanda pas çalışması, kondisyon ve hafif tempo koşu yaptığı kaydedildi.
Evkur Yeni Malatyaspor, çalışmalarını 30 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda sürdürecek.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:54
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Gümüşdağ’dan tweet açıklaması
Toplam 10
Yorum
aslan Haftayada Clup bruje size çakarsa böyle gülebilecekmisin acaba? Terbiyesizzzzzzzz.........
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Wesley Sneijder silindi!
Toplam 13
Yorum
Phyton Bence yapilan en dogru ve ozet yorum :)
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''İyi savaştık''
Toplam 17
Yorum
he he hemende bir teselli bulun kendinize!!!
Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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