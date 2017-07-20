Sivas’tan son bomba
Kırmızı-beyazlılar, savunma ve hücum hattından sonra orta alana da takviye yaptı, Lokomotiv Moskova’nın yıldızı Delvin N’Dinga ile anlaşma sağladı.
EL TAAWON'U 4-1 YENDİ
Son 2 sezondur Lokomotiv Moskova'da kariyerine devam eden Kongolu ön libero, kariyerinde Olympiakos, Monaco ve Auxerre formaları da giydi. Öte yandan Sivasspor, hazırlık maçında Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El Taawon'u 4-1 yendi. Bolu'nun Karacasu beldesinde oynanan maçta Sivas'ın gollerini, Mert, Serhat, Ergin Keleş ve Leandrinho attı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:52
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
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Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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