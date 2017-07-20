 Sivas’tan son bomba – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Sivas’tan son bomba

    Sivas’tan son bomba

    Kırmızı-beyazlılar, savunma ve hücum hattından sonra orta alana da takviye yaptı, Lokomotiv Moskova’nın yıldızı Delvin N’Dinga ile anlaşma sağladı.

    'da şov devam ediyor... Bir sezon sonra tekrar adını yazdırdığı Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, dün de Delvin N'Dinga ile anlaşma sağladı. Kongo Milli Takımı'yla da 36 kez sahaya çıkan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, kısa süre içinde takımın kamp yaptığı Bolu'ya giderek, imza atması bekleniyor.

    EL TAAWON'U 4-1 YENDİ
    Son 2 sezondur Lokomotiv Moskova'da kariyerine devam eden Kongolu ön libero, kariyerinde Olympiakos, Monaco ve Auxerre formaları da giydi. Öte yandan Sivasspor, hazırlık maçında Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El Taawon'u 4-1 yendi. Bolu'nun Karacasu beldesinde oynanan maçta Sivas'ın gollerini, Mert, Serhat, Ergin Keleş ve Leandrinho attı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivas’tan son bomba haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.