 Sivasspor'da Mattias Bjarsmyr imzaladı – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    'da imzaladı

    Sivasspor'da Mattias Bjarsmyr imzaladı

    , Göteborg'dan İsveçli (31, stoper) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Süper Lig ekiplerinden , Göteborg'ta forma giyen İsveçli defans oyuncusu 'ı transfer etti.

    Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, Bjarsmyr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Husqvarna takımında futbola başlayan 26 yaşındaki savunmacı, Göteborg'a transfer oldu. Daha sonra Rosenborg ve Panathinaikos'a giden Bjarsmyr, 2012 yılından beri Göteborg forması giydi.

    Kariyerinde 286 maça çıkan Mattias Bjarsmyr, 9 gol attı.

    Açıklamada, "Mattias Bjarsmyr'e Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:06
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