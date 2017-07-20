Sivasspor'da Mattias Bjarsmyr imzaladı
Sivasspor, Göteborg'dan İsveçli Mattias Bjarsmyr (31, stoper) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Göteborg'ta forma giyen İsveçli defans oyuncusu Mattias Bjarsmyr'ı transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, Bjarsmyr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Husqvarna takımında futbola başlayan 26 yaşındaki savunmacı, Göteborg'a transfer oldu. Daha sonra Rosenborg ve Panathinaikos'a giden Bjarsmyr, 2012 yılından beri Göteborg forması giydi.
Kariyerinde 286 maça çıkan Mattias Bjarsmyr, 9 gol attı.
Açıklamada, "Mattias Bjarsmyr'e Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:06
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'Benim aileme kimse dokunamaz!'
Toplam 82
Yorum
tufan ayvalık Sn Terim senin ailenin ayrıcalığı mı var benim aileme de kimse dokunamaz bu ülkede kimse kimsenin ailesine dokunamaz hava çiva ile olmaz
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Prag’a pahalı geldi
Toplam 15
Yorum
juan10 Yere göre sığdıramadığınız Sneijder yıllık 5 M Euro istiyor. Yaş 33
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Bony tamam
Toplam 29
Yorum
kaan kazaniyor die biliyorum ingiliz kulüpleri yayın haklarından müthiş paralar kazanıyor.
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