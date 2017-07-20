Sivasspor'da Mattias Bjarsmyr imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Göteborg'ta forma giyen İsveçli defans oyuncusu Mattias Bjarsmyr'ı transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, Bjarsmyr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Husqvarna takımında futbola başlayan 26 yaşındaki savunmacı, Göteborg'a transfer oldu. Daha sonra Rosenborg ve Panathinaikos'a giden Bjarsmyr, 2012 yılından beri Göteborg forması giydi.

Kariyerinde 286 maça çıkan Mattias Bjarsmyr, 9 gol attı.

Açıklamada, "Mattias Bjarsmyr'e Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.