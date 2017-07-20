 Sabri Sarıoğlu, Göztepe'de – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    , Göztepe'de

    Sabri Sarıoğlu, Göztepe'de

    Göztepe, tecrübeli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzaladı.

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 'nu kadrosuna dahil etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Sabri Sarıoğlu, 15 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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