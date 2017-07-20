 Malatya’da şov günü – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Malatya’da şov günü

    Malatya’da şov günü

    , daha önce anlaşma sağladığı Utrecht'in yıldızı ile dün resmi sözleşmeyi imzaladı.

    Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın ısrarcı olduğu 10 numarayla 2 yıllık anlaşma yapıldı. Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen 27 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı, Arsenal ve Monaco gibi takımların da formasını giydi. Takımının başarısı için elinden geleni yapacağını belirten Barazite, "Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" ifadesini kullandı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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