Malatya’da şov günü

Yeni Malatyaspor, daha önce anlaşma sağladığı Utrecht'in yıldızı Nacer Barazite ile dün resmi sözleşmeyi imzaladı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın ısrarcı olduğu 10 numarayla 2 yıllık anlaşma yapıldı. Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen 27 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı, Arsenal ve Monaco gibi takımların da formasını giydi. Takımının başarısı için elinden geleni yapacağını belirten Barazite, "Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" ifadesini kullandı.