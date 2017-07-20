Doğanay Kılıç, Göztepe'ye imzayı attı
Son olarak Gaziantepspor forması giyen orta saha oyuncusu Doğanay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig'e Eskişehirspor'u yenerek adım atan Göztepe, Sabri Sarıoğlu transferinin ardından bir futbolcuyu daha renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, anlaşmalar sonunda altyapısında forma giydiği Bursaspor ile profesyonel futbol hayatına başlayan ve en son Gaziantepspor forması giyen orta saha oyuncusu Doğanay Kılıç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 2016-2017 sezonunu Gaziantepspor ile geçiren Doğanay'ın, 7'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 maçta forma giydiği öğrenildi.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:55
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