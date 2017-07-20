 Doğanay Kılıç, Göztepe'ye imzayı attı – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Doğanay Kılıç, 'ye imzayı attı

    Doğanay Kılıç, <a href="/index/goztepe?id=4e112b09-05fb-4161-adda-8289974154fe" class="" rel="tag">Göztepe</a>'ye imzayı attı

    Son olarak Gaziantepspor forması giyen orta saha oyuncusu Doğanay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    Spor Toto Süper Lig'e Eskişehirspor'u yenerek adım atan , Sabri Sarıoğlu transferinin ardından bir futbolcuyu daha renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, anlaşmalar sonunda altyapısında forma giydiği Bursaspor ile profesyonel futbol hayatına başlayan ve en son Gaziantepspor forması giyen orta saha oyuncusu Doğanay Kılıç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 2016-2017 sezonunu Gaziantepspor ile geçiren Doğanay'ın, 7'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 maçta forma giydiği öğrenildi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:55
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