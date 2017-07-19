Yok artık Göztepe!
Yeni sezon öncesi 8 oyuncuya imza attıran İzmir ekibi, dün de Sabri Sarıoğlu ile anlaştı. Hız kesmeyen Göz Göz, Brezilyalı Pato için de düğmeye bastı
ÇİN'DEN AYRILACAK
28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle İstanbul'da bir araya geldiği belirtilen Sepil'in, transferle bizzat ilgilendiği öğrenildi. Sambacının bonservisi için Çin ekibine 4 milyon euro öneren Sepil'in, teklifin kabul edilmemesi halinde 1 milyon euro karşılığında kiralama yöntemine gitmek istediği kaydedildi. Kariyerinde Milan ve Chelsea gibi takımların formasını giyen Pato'nun da Çin'den ayrılmak istediği ileri sürülüyor. Göz Göz, bu transferin gerçekleşmesi halinde sponsorluklardan gelir bekliyor.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:46
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
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