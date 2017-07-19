 Yok artık Göztepe! – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Yok artık Göztepe!

    Yok artık Göztepe!

    Yeni sezon öncesi 8 oyuncuya imza attıran İzmir ekibi, dün de Sabri Sarıoğlu ile anlaştı. Hız kesmeyen Göz Göz, Brezilyalı için de düğmeye bastı

    Tam 14 yıl sonra tekrar Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, transferde durdurulmuyor. Ngando, Castro, Selçuk Şahin, Gouffran, Scarione, Rotman, Ghilas ve Muhammed Enes gibi isimlere imza attıran sarı- kırmızılılar dün de Sabri Sarıoğlu ile her konuda anlaştı. Galatasaray'la sözleşmesi biten 32 yaşındaki sağ bekle 2 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı. Kayserispor ile imza aşamasında uzlaşma sağlayamayan tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde basın karşısına çıkarılacağı öğrenildi. Göz Göz ile ilgili öne çıkan transfer haberi ise Alexandre Pato'ydu. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in, Çin Tianjin Quanjian takımında forma giyen Brezilyalı golcüyle temasa geçtiği iddia edildi.

    ÇİN'DEN AYRILACAK
    28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle İstanbul'da bir araya geldiği belirtilen Sepil'in, transferle bizzat ilgilendiği öğrenildi. Sambacının bonservisi için Çin ekibine 4 milyon euro öneren Sepil'in, teklifin kabul edilmemesi halinde 1 milyon euro karşılığında kiralama yöntemine gitmek istediği kaydedildi. Kariyerinde Milan ve Chelsea gibi takımların formasını giyen 'nun da Çin'den ayrılmak istediği ileri sürülüyor. Göz Göz, bu transferin gerçekleşmesi halinde sponsorluklardan gelir bekliyor.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:46
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