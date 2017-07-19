Yeni Malatyaspor'un yeni 10 numarası imzaladı

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcu Nacer Barazite'yi kadrosuna kattı. Barazite için düzenlenen imza törenine Başkan Adil Gevrek de katıldı.



Barazite: "Birçok teklif olmasına rağmen Malatyaspor'u seçtim"

Birçok takımdan teklif almasına rağmen Malatyaspor'u kabul ettiğini söyleyen Hollandalı futbolcu, "Başkan ile görüştükten sonra bu takımın bana yaşattığı his ve gelecek amaçlarının benimle aynı olduğunu gördüm. Malatyaspor'a geçtiğimiz yıllarda başarılar aldı. Çok iyi yerlere geldi. Bu her takım için olacak bir şey değil. Beni en çok bu etkiledi. Teklif aldıktan sonra çok araştırma yaptım. Çok pozitif dönüşler aldım. Bu pozitif dönüşler beni etkiledi" diye konuştu.



Gevrek: "'Baba' transferler yapacağız"

Uzun süredir oyuncu ile görüştüklerini söyleyen Gevrek, "Malatya'ya hayırlı olsun. Takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hocamız da kendisini çok istedi" dedi. 8 transfer yaptıklarını ifade eden Başkan Gevrek, "Daha 5 transfer yapacağız. Yapacağımız bu 5 transfer, deyim yerindeyse 'Baba' transfer olması lazım. O transferlerden biri de Barazite. Birer sol bek, stoper, forvet ve iki tane orta saha alacağız. Transfer süreci devam ediyor. Bu yapacağımız transferler takımın yüzde 65'ini oluşturacak. Daha güçlü bir takım hedefliyoruz. İnşallah iyi kadro kurup, kalıcı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"İnşallah ilk maçımızı yeni stadımızda oynamak istiyoruz"

Yeni stadın bittiğini fakat bazı eksikliklerin olduğunu açıklayan Gevrek, "İnşallah ilk maçımızı yeni stadımızda oynamak istiyoruz. Yeni stadın, şehre, bölgeye getirisi olacak. Bu stadın yapında emekleri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Ak Parti Genel Başkanımıza, Valimiz ve vekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz de yönetim olarak gayretimizi ortaya koyuyoruz. İlk maç olmasada ikinci maça yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Barazite formayı giyerek Başkan Adil Gevrek ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.